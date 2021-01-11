АвтоВАЗ вернул настоящее имя легендарному внедорожнику

Компания АвтоВАЗ объявила о переименовании внедорожника Lada 4x4 в Lada Niva Legend. Легендарная модель вернула своё настоящее имя.

Lada Niva Legend получила лишь соответствующий шильдик и новые накладки в трёхсекционных вентиляционных отверстиях на задних стойках, которые уменьшили шумы до 3,7дБА при интенсивном разгоне и до 2,2 дБА при движении с постоянными скоростями до 120 км/ч.

Автомобиль по-прежнему оснащается 83-сильным 1,7-литровым бензиновым двигателем, 5-ступенчатой механической коробкой передач, полным приводом, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

В данный момент стоимость стандартной трёхдверной версии модели составляет от 587 900 рублей. В прошлом году семейство Lada 4x4 было расширено за счёт варианта с приставкой Black стоимостью 672 900 рублей.

Напомним, в конце 2019 года АвтоВАЗ выкупил долю совместного предприятия GM-AvtoVAZ и вернул бренд Niva. В декабре 2020 года на заводе "Лада Запад Тольятти" начался выпуск рестайлинговой Lada Niva, которая была переименована в Lada Niva Travel.