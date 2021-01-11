Эксперт оценил идею лишать прав за три грубых нарушения ПДД

Российских водителей смогут лишать прав за три грубых нарушения правил дорожного движения в течение года. Соответствующую норму планируют добавить в проект нового КоАП. Главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников специально для "РГ" оценил эту идею.

"Речь по сути идет о возвращении в слегка обновленной форме советской балльной системы, которая в общем-то неплохо справлялась с ситуацией, но только при двух условиях - гораздо меньшем транспортном потоке и контролю со стороны милицейских патрулей. Если говорить о современной России, то предложение МВД не ново: подобная реформа уже дважды предлагалась (в 2012 и в 2016 году), но дважды была отклонена.

На текущий момент в предложенном законопроекте есть один странный изъян: троекратное грубое нарушение ПДД не будет учитываться, если все нарушения будут зафиксированы автоматическими камерами. Проще говоря, большинство автомобилистов этих нововведений, если они будут приняты, попросту не заменят, поскольку именно камеры сегодня в массовом порядке фиксируют нарушения правил. Достаточно вспомнить, когда последний раз вас останавливал полицейский патруль.

Если абстрагироваться от конкретных факторов, то основная проблема нарушений автомобилистами ПДД заключается в недееспособности основного принципа предотвращения рецидивов - неотвратимость наказания", - отметил эксперт.