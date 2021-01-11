За три грубых нарушения ПДД водителя оставят без прав

Идея ввести ответственность за систематическое нарушение правил не нова. Ее упорно продвигают в Кодекс. Были предложения ввести балльную систему, когда каждое нарушение имеет свою цену в баллах.

Набрал в течение года определенное количество - ходи пешком. В конечном итоге эта идея трансформировалась в статью КоАП за систематическое грубое нарушение правил. Более того, эта соответствующая поправка была внесена в действующий Кодекс еще в 2016 году и даже принята Госдумой в первом чтении. "Российская газета" рассказывала об этом.

Согласно этой поправке, лишиться прав можно будет в том случае, если три раза попадаешься за такие грубые нарушения, как превышение скорости более чем на 40 км/час, нарушение правил проезда железнодорожного переезда или проезд на красный сигнал светофора, непропуск на перекрестке автомобиля, который пользуется преимуществом в движении, непропуск автомобиля с включенными спецсигналами, а также непредоставление преимущества пешеходу на "зебре" и за выезд на встречную полосу или за поворот, или разворот через сплошную линию разметки.

Причем нарушения могут комбинироваться. Например, водитель проехал на красный свет, получил штраф, оплатил его. Срок действия административного наказания - год. Если после уплаты штрафа в течение года он выедет на встречную полосу и не уступит дорогу пешеходу на переходе, то его дело уйдет в суд для рассмотрения вопроса о лишении его прав по новой статье КоАП, то есть за систематическое нарушение правил.

Но при этом под эту статью не попадают нарушения, выявленные с помощью автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений.

Надо сказать, что в новый Кодекс были включены практически все проекты поправок в действующий, которые еще не были приняты. "РГ" рассказывала об этом. Но предложение усиления ответственности для нетрезвого водителя за перевозку ребенка в действующий Кодекс не вносилось. Его сразу с подачи МВД включили в проект нового КоАП.

Напомним, если водитель попался в нетрезвом виде за рулем, ему грозит тоже наказание, что и сейчас - лишение прав на полтора-два года и штраф 30 тысяч рублей. Но если при этом в машине находился несовершеннолетний ребенок младше 16 лет, то, согласно новой новелле, водителю будет грозить лишение прав на 2-3 года и штраф 50 тысяч рублей.

Новый КоАП планировали принять еще к 1 января этого года. Но процесс работы над документом оказался непростым. Поэтому вряд ли стоит ожидать, что его примут и до конца этого года. Ведь даже после того, как Минюст его подготовит, правительство внесет его в Госдуму, а там работать над ним станут уже депутаты.