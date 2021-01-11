Лукашенко вручил государственные награды журналистам

Высоких государственных наград за профессионализм, большой личный вклад в развитие государственной информационной политики и национальной журналистики удостоены в наступившем году работники средств массовой информации и коммуникаций, сообщил 11 января источник в администрации белорусского лидера.

Медалью "За отвагу", в частности, указом Александра Лукашенко награжден специальный корреспондент "Столичного телевидения" Григорий Азарёнок, а медалью "За трудовые заслуги" - обозреватель издательского дома "Беларусь сегодня" Андрей Муковозчик и главный советник пресс-службы президента Валерий Шульга.

Редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Крят и специальный корреспондент "Второго национального телеканала" Игорь Тур удостоены медали Франциска Скорины, а заместитель директора национальной телерадиокомпании Наум Гальперович удостоен почетного звания заслуженного деятеля культуры.

Кроме того, сообщают новостные порталы, за объективное и всестороннее освещение событий общественно-политической и социально-культурной жизни объявлена Благодарность президента заместителю главного редактора "Белорусского телеграфного агентства" Светлане Сухарко, ее коллеге из газеты "СБ. Беларусь сегодня" Роману Рудю и корреспонденту этого издания Людмиле Гладкой.

Благодарности главы государства удостоена и группа работников государственной телерадиокомпании и журналисты "Второго национального телеканала" и "Столичного телевидения".