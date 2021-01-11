Новый штамм коронавируса обнаружен в девяти штатах Америки

Вариант нового коронавируса с высокой степенью передачи инфекции, впервые зарегистрированный в Британии в декабре 2020, по состоянию на воскресенье обнаружен как минимум в девяти штатах США.

Доктор Скотт Готтлиб, бывший глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, предупредил о необходимости создания более совершенной системы для обнаружения и борьбы с новыми вариантами COVID-19 из Британии и Южной Африки. "Нам придется регулярно обновлять наши вакцины, наши препараты на основе антител и другие терапевтические средства, чтобы не отставать от этих новых штаммов по мере их появления", - сказал Готтлиб в интервью телеканалу CBS.

Между тем, согласно статистике Reuters, в США сейчас в среднем регистрируется три тысячи смертельных исходов и 245 тысяч новых случаев заболевания в день. Ускоренные госпитализации и переполненные отделения интенсивной терапии доводят систему здравоохранения до предела, отмечают наблюдатели.

В субботу, девятого января, штаты Северная Каролина и Вирджиния установили однодневные рекорды по новым случаям инфицирования. Они входят в число 22 штатов, которые установили рекорды по ежедневному заражению в январе. На этом фоне эксперты в области здравоохранения предупреждают, что новые варианты вируса могут привести к еще большему всплеску инфицирования в США.