Виновник ДТП с военными под Москвой был трезв

Водитель самосвала, протаранившего колонну военных под Москвой, был трезв в момент происшествия.

Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, гражданский водитель задержан. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ - "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств". Предполагаемому виновнику может грозить до семи лет лишения свободы. Расследование ведет следственное управление отдела МВД по Красногорску.

Ранее уголовное дело после резонансной аварии возбудил и Следственный комитет - произошедшее квалифицировано как нарушение правил вождения и эксплуатации спецтранспорта. Как сообщала "РГ", в аварии погибли четверо военнослужащих, более 40 человек получили травмы и попали в больницы.