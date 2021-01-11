В Башкирии число пострадавших при столкновении автобусов выросло до 16

Число пострадавших при столкновении двух микроавтобусов 10 января в Салаватском районе выросло до 16 человек. Как уточнили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии, это связано с тем, что еще четыре пассажира обратились в больницу самостоятельно и затем были отпущены на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что в аварии, которая произошла недалеко от села Татарский Малояз, погибли два ребенка, а 12 человек (включая четырех детей) пострадали и госпитализированы.

Как уточнил на оперативном совещании в правительстве РБ министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, в район вылетели нейрохирург, реаниматолог и травматолог из Уфы, чтобы оказать всю необходимую помощь пострадавшим детям, которые находятся в стабильно тяжелом состоянии.

Также на совещании уточнили, что оба микроавтобуса принадлежат одному предприятию. Один из микроавтобусов вылетел на встречную полосу, где и произошло столкновение.

По факту аварии возбуждены два уголовных дела, водитель микроавтобуса, выехавший на встречную полосу, задержан.