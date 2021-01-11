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11.01.2021 08:43
Рубрика: Происшествия

В Башкирии возбудили дела по факту ДТП с микроавтобусами

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)

В Башкирии Главное следственное управление МВД по республике возбудило уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

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Напомним, 10 января на 36-м километре автодороги Кропачево - Месягутово - Ачит столкнулись два микроавтобуса Ford Transit.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, по предварительным данным, 35-летний водитель автобуса, следовавший по маршруту с. Большеустьикинское - г. Уфа с 15 пассажирами в салоне, выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом, который перевозил трех пассажиров по маршруту Уфа - Большеустьикинское.

- В результате ДТП двое из 15 пассажиров автобуса - девочка 2007 года рождения и мальчик 2014 года рождения - погибли на месте. Еще 10 пассажиров, в том числе четверо несовершеннолетних, госпитализированы. Также в больницу попали 43-летний водитель и пассажир второго автобуса. Водитель автобуса, нарушивший ПДД, задержан. Проводятся необходимые следственные действия и назначен ряд экспертиз, - уточнили в правоохранительном ведомстве.

Еще одно уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" возбуждено Дуванским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по региону.

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