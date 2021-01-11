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11.01.2021 15:00
Рубрика: Легковые авто

Регуляторы отказали в проверке 662 тысяч электрокаров-"убийц" Tesla

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

"Российская газета" рассказывала о случаях самопроизвольного ускорения моделей Tesla, которое приводило к серьёзным авариям и даже летальному исходу участников. В связи с этим была создана петиция, в которой неравнодушные требовали от Национального управления безопасностью движения на трассах США (NHTSA) организовать проверку электрокаров.

Фото: REUTERS
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Как сообщает Reuters, NHTSA заявила, что не будет проводить расследование в отношении 662 тысяч автомобилей Tesla нескольких моделей: Model S, Model X, Model Y и Model 3, выпущенных в период с 2012 по 2020 годы.

В Управлении изучили некоторые случаи и пришли к выводу, что неконтролируемое ускорение было следствием неправильной работы водителя с педалью акселератора: NHTSA не обнаружила никаких доказательств того, что ускорение являлось следствием неисправности какого-либо узла или программного обеспечения электромобилей.

Петиция содержала 232 жалобы, поданные в NHTSA, в том числе сообщалось о 203 авариях, которые, согласно предположениям авторов документа, произошли из-за производственных дефектов или ошибки в "мозгах" машин. Официальное рассмотрение петиции было начато NHTSA в январе 2020 года.

#Tesla