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Рубрика: В мире

СМИ: Достаточное число конгрессменов поддержало импичмент Трампа

Как минимум 218 американских конгрессменов-демократов высказались о поддержке резолюции об импичменте действующего президента США Дональда Трампа. Об этом пишет издание Politico, уточняя, что этого числа достаточно для утверждения документа, если в Палате представителей начнется соответствующее голосование.

Фото: Brendan SMIALOWSKI / AFP
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Сама инициатива о импичменте была внесена в понедельник, 11 января. Поводом для резолюции послужили беспорядки у здания Конгресса США и поведение Трампа, который, как утверждают авторы документа, "продемонстрировал, что он будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции, если ему будет позволено остаться на своем посту".

Предполагается, что если сам Дональд Трамп не подаст в отставку или не будет отстранен от своего поста, согласно 25-й поправке конституции США, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси вынесет резолюцию на голосование. Причем, если верить The Washington Post, это может случиться уже в среду, 13 января.

Как отмечает ТАСС, при любом развитии событий, Сенат вряд ли успеет отправить Трампа в отставку до последнего дня его срока, 20 января. Однако Пелоси ранее заявляла, что импичмент нужен еще и для того, чтобы лишить действующего президента возможности снова баллотироваться на должность главы Белого дома.

Напомним, предыдущая попытка Конгресса снять Трампа с поста в феврале 2020 года провалилась в Сенате, который оправдал главу государства по обеим статьям обвинения.

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