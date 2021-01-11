Странное сходство Тома Холланда и Тоби Магуайра обнаружили в Сети

Режиссёрский дуэт братьев Руссо опубликовал в Twitter тизер своего нового фильма "Черри".

В новой ленте исполнитель главной роли Том Холланд, наиболее известный по фильмам о Человеке-пауке, достаточно далеко отходит от привычного аудитории амплуа супергероя.

И в Сети отметили одну интересную деталь в новом видео - актер в образе молодого рекрута показался пользователям социальной Сети подозрительно похожим на Тоби Магуайра - другого известного Питера Паркера.

Did anyone else notice this?



Coincidence, I think NOT pic.twitter.com/wCgxMkRi8m — Phoebe #Blacklivesmatter #Wearamask (@PhoebeQueen13) January 9, 2021

Фанаты не были бы фанатами, если не стали из такой ситуации генерировать массу различных теорий касательного третьей части приключений дружелюбного соседа.

Одни предлагают вариант, что в триквеле будет три версии Человека-паука, но всех их сыграет Том Холланд, другие шутят, что это один и тот же персонаж, только неудачно прошедший через портал доктора Стрэнджа.

Братья Руссо - большие любители разного рода пасхалок, возможно, ближе к премьере "Черри", запланированной на 26 февраля, они как-то и прокомментируют сходство образов двух актеров.