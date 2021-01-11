Новости

Число звонков на "ковидный" номер 122 сократилось на треть 21:05
Вильфанд предупредил об экстремальных морозах в Москве 20:57
В Китае после взрыва в шахте оказались заблокированы 22 рабочих 20:54
Эрдоган: Вакцинация в Турции начнется на этой неделе 20:40
В Вооруженных силах от коронавируса вылечились более 25 тысяч человек 20:24
В Госдуме назвали цель новых договоренностей по Карабаху 20:20
Министр ЖКХ Крыма ушел в отставку 20:17
Росавиация не видит риска банкротств авиакомпаний РФ в ближайшее время 20:16
В Минэнерго рассказали о ситуации на топливном рынке 20:03
Глава Генштаба РФ обсудил с коллегой из США вопросы безопасности 20:01
Жителя Татарстана приговорили к 17 годам за подготовку теракта 19:42
США ввели санкции против семи украинцев за вмешательство в выборы 19:41
В Росавиации подвели итоги пассажирских перевозок в новогодние праздники 19:40
Названа причина падения мальчика под поезд в метро Москвы 19:38
Сербский защитник "Сочи" намерен выступать за сборную РФ по футболу 19:36
Суд продлил арест мэру Томска Ивану Кляйну 19:36
В Дании число заболевших COVID-19 превысило 182 тысячи человек 18:44
В Индии успешно завершилась вторая фаза испытаний вакцины "Спутник V" 18:33
В Кургане завершено расследование дела о взятках бывшего замгубернатора 18:30
России нужны еще 328 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора 18:12
После ДТП с военной колонной задержан водитель самосвала 17:48
Бирюков: Городские службы готовы к работе в мороз 17:47
Лукашенко обсудил ряд экономических перспектив и проектов 17:40
Как переносят холода животные Московского зоопарка 17:34
В Петербурге СК начал проверку после гибели мужчины на ватрушке 17:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Экзамен на права будут принимать по-новому
Экзамен на права будут принимать по-новому
Какого курса рубля можно ожидать в 2021 году
Какого курса рубля можно ожидать в 2021 году
11.01.2021 20:22
Рубрика: Культура

Кино эпохи next

Тимур Бекмамбетов предлагает сразиться онлайн
Текст: Валерий Кичин
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8353)
Изобретенный Тимуром Бекмамбетовым формат screenlife продолжает изумлять мир способностью ответить новому сознанию современной публики, впитавшей язык компьютерного монитора, едва научившись говорить.
Гоша Куценко в роли незадачливого университетского преподавателя, который оказался на мели и пытается вернуть удачу и любовь жены с помощью на все способного интернета. Фото: Предоставлено компанией Bazelevs Гоша Куценко в роли незадачливого университетского преподавателя, который оказался на мели и пытается вернуть удачу и любовь жены с помощью на все способного интернета. Фото: Предоставлено компанией Bazelevs
Гоша Куценко в роли незадачливого университетского преподавателя, который оказался на мели и пытается вернуть удачу и любовь жены с помощью на все способного интернета. Фото: Предоставлено компанией Bazelevs

Вспоминается заинтригованный Берлинале, собравшийся посмотреть новинку от Бекмамбетова - политический фильм "Profile", где все действие целиком происходило на мониторе, в переписке британской журналистки и вербовщика исламских террористов - мало есть триллеров, более захватывающих и напряженных. Самый первый опыт режиссера в этом жанре состоялся в 2015-м в хорроре "Убрать из друзей". И теперь - его новогодний сюрприз "Игрок", премьера которого прошла на специально созданной платформе http://igra.film/. Здесь Бекмамбетов опробует жанр отвязной игровой комедии, в которой могут участвовать зрители, а наиболее удачливые даже выиграть приз - поездку на Занзибар, о которой мечтают герои.

Фото: "КАРО"
Как кино осваивает новые формы жизни

События интерактивного действа происходят в зимнем Екатеринбурге, заснеженной панорамой которого открывается фильм. Здесь живут герои - уволенный преподаватель университета Андрей (Гоша Куценко), его жена Наташа (Мария Шукшина), их сын Юрка (Глеб Калюжный), друг семьи юрист-рыбак (Александр Робак), неумолимый коллектор (Дмитрий Лысенков) и безутешный турагент (Николай Серга). Есть еще таинственный Алик, который обещал прилететь на Новый год и, как подозревает неудачник Андрей, увезти с собой его Наташу. Тем более, что фильм начинается отчаянной фразой "Наташа, давай разведемся". Андрей чувствует себя аутсайдером: работы нет, денег тоже, удача отвернулась. И это все он излагает в мейле, который сейчас отправит любимой супруге.

Из этих чатов, переговоров по скайпу и переписки по мейлу будет состоять весь фильм. Интересно, как этот новый для кино язык screenlife мобилизует и кино и его публику: обычные для наших фильмов размагниченность и бесформенность сменяются ритмом напряженным, нервным, стремительностью и остротой реакций, которая свойственна пользователям интернета. В интернете наша публичность виртуальна, она как бы "ненастоящая", реальные собеседники существуют наравне с фигурками очередного квеста. И ты, общаясь, чувствуешь себя безответственным - здесь чаще изменяет выдержка, а приличия посланы куда надо. Это кино новых поколений - а в какой мере это кино будущего, покажет время. Пока - интересно, даже захватывающе, и с радостью погружаешься в эту до чертиков знакомую среду "пятого измерения". Чувствуется, что этой новизне ощущений поддались и актеры - живут на экране азартно, импровизационно, с большей или меньшей степенью удачи хулиганят. Видно, что снято быстро, на одном дыхании, без лишнего перфекционизма, что тоже есть неотъемлемый признак любого интернет-контента: фильм здесь свой в доску, в этом мире коллективной безответственности и даже нередко - коллективной бессознанки. Там, где есть свои законы, своя степень свободы, свое обаяние и свои, далекие от классических представления о юморе.

Изобретенный режиссером формат screenlife продолжает изумлять зрителей - уже в комедии-игре

Кульминация действа начинается, когда отчаявшийся Андрей покупается на легкие деньги, которые, говорят, можно заработать онлайн-авантюрами. Он срочно вспоминает правила игры в покер - и ринется в сражение не на жизнь, а на деньги, без которых жизнь не жизнь. Особенно если учесть, что стартового капитала у него осталось 437 рублей 00 копеек. Перипетии происходящего захватят даже тех, кто в покере слаб, а итоги игры отобьют у желающих охоту попробовать авантюру лично. В любом случае это комедия не только легкая и смешная, но и новогодняя, а потому оптимистичная. Комедия, которая, как предполагают, прорубит окно в киноиндустрию поколения next.

А сияющий белизной зимний уральский мегаполис поманит к себе не хуже белых пляжей Занзибара.

Кстати

За первые пять дней проката в новом году фильм "Последний богатырь: Корень зла" заработал чуть больше 1 миллиарда рублей. Предсказать такой стремительный взлет, да еще и при специальной рассадке в кинотеатрах, было сложно. По данным портала ВГТРК "Смотрим.РФ", кинотеатры меняли расписание на ходу: фильмы, собирающие мало зрителей, получают один-два сеанса в день, остальные достаются сиквелу "Последнего богатыря". Фильм стал первым и пока единственным фильмом в российском прокате, которому после открытия кинотеатров в августе 2020-го удалось заработать миллиард рублей. Еще один лидер проката в новогодние каникулы - фильм о героизме пожарных "Огонь", чьи сборы, согласно системе ЕАИС Фонда кино, перевалили за 500 миллионов рублей. "Огонь" и "Последний богатырь" уже привлекли в кинозалы более шести миллионов зрителей.

Подготовила Сусанна Альперина

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и театр с Валерием Кичиным

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Главное
Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Карабаху. Главное
Интервью с главой Роспатента Григорием Ивлиевым. Главное
В ДТП с военными под Москвой четверо погибли и десятки пострадали
Научный центр "Вектор" изучает "британский" штамм коронавируса
Отечественные музейные блокбастеры 2021 года
Главные гастроли и рок-премьеры 2021 года