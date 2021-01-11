Новости

"Звездные войны" получили новую подробную хронологию 17:45
Странное сходство Тома Холланда и Тоби Магуайра обнаружили в Сети 16:59
Пахмутову и Добронравова выписали из больницы после коронавируса 15:58
Глава Marvel высказался о дальнейшей судьбе "Сорвиголовы" 15:46
Критики назвали лучшие фильм и сериал 2020 года 15:02

Вышел трейлер ситкома "Отпуск" с Татьяной Догилевой

Новости
    11.01.2021, 16:56
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Телеканал ТНТ Фото: youtube.com/ Телеканал ТНТ
Фото: youtube.com/ Телеканал ТНТ

Канал ТНТ показал на YouTube трейлер комедийного сериала "Отпуск", завлекающий зрителя участием Татьяны Догилевой и Павла "Пчёлы" Майкова.

Фото: youtube.com/ Анастасия Цой
Вышел трейлер военной драмы с Петром Федоровым "Летчик"

Ситуация развернется в Геленджике, и синопсис там такой: семья северян в одиннадцатый раз приезжает отдыхать в гестхаус к семье южан. При этом Саша, старший сын данных северян, хочет сделать предложение Люсе - дочери южан, с которой он дружит с детства. Не зная, что у Люси есть парень. Тогда как Сашина мама Лариса, устав от выходок непутевого мужа Севы, решает развестись. Но у Севы есть время до конца отпуска, чтобы сохранить брак.

У принимающей стороны жизнь тоже бьет ключом: жгучий Боря, "небогатый, но очень хитрый хозяин гестхауса", недавно начал жить с красоткой Мадиной. Но ее всеми силами пытается вернуть бывший - "богатейший человек города Таймураз".

Словом, задорная семейная ромком-сага на несколько фронтов.

В других ролях: Демис Карибидис ("Универ. Новая общага", "Гусар"), Юлия Подозерова ("Психологини", "Кухня"), Кузьма Сапрыкин ("Движение вверх"), Катрин Асси ("Лондонград"), дебютантка Валентина Карнаухова, сыгравшая Люсю, Арарат Кещян, Александр Волохов и Денис Доронин.

Режиссер - Александр Бойков ("Миша портит всё"). Сценарием занимались Дмитрий Невзоров и Павел Кравец ("Остров", "Зайцев + 1").

Премьера - в феврале.

Новости

Заболевшие COVID актеры Лановой и Купченко остаются в больнице 14:01
Создатель "Ералаша" Борис Грачевский вышел из комы 13:56
В новом тизере "Ванда/Вижн" главные герои шоу обзавелись двумя детьми 13:47
Умер актер из "Беверли-Хиллз 90210" Джон Рейли 13:29
⧣ Россия
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Звезда "Улиц разбитых фонарей" Анастасия Мельникова заболела COVID-19 12:00
"Последний богатырь: Корень зла" возглавил кинопрокат на выходных 02:34
Лера Кудрявцева заболела коронавирусом 10.01.2021
⧣ сериалы
Фото: youtube.com
Вышел первый трейлер сериала "Кларисса" - продолжения "Молчания ягнят" 11:13
Зрители назвали лучшие фильмы и сериалы 2020 года 10.01.2021
Актер Максим Браматкин умер вскоре после своего 41-летия 10.01.2021
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Сара Джессика Паркер выложила тизер продолжения "Секса в большом городе" 12:35
Вышел русский трейлер эротического триллера "Опасный соблазн" 09.01.2021
Вышел русский трейлер "Аферы Оливера Твиста" с Линой Хиди 09.01.2021