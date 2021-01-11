Вышел трейлер ситкома "Отпуск" с Татьяной Догилевой

Канал ТНТ показал на YouTube трейлер комедийного сериала "Отпуск", завлекающий зрителя участием Татьяны Догилевой и Павла "Пчёлы" Майкова.

Ситуация развернется в Геленджике, и синопсис там такой: семья северян в одиннадцатый раз приезжает отдыхать в гестхаус к семье южан. При этом Саша, старший сын данных северян, хочет сделать предложение Люсе - дочери южан, с которой он дружит с детства. Не зная, что у Люси есть парень. Тогда как Сашина мама Лариса, устав от выходок непутевого мужа Севы, решает развестись. Но у Севы есть время до конца отпуска, чтобы сохранить брак.

У принимающей стороны жизнь тоже бьет ключом: жгучий Боря, "небогатый, но очень хитрый хозяин гестхауса", недавно начал жить с красоткой Мадиной. Но ее всеми силами пытается вернуть бывший - "богатейший человек города Таймураз".

Словом, задорная семейная ромком-сага на несколько фронтов.

В других ролях: Демис Карибидис ("Универ. Новая общага", "Гусар"), Юлия Подозерова ("Психологини", "Кухня"), Кузьма Сапрыкин ("Движение вверх"), Катрин Асси ("Лондонград"), дебютантка Валентина Карнаухова, сыгравшая Люсю, Арарат Кещян, Александр Волохов и Денис Доронин.

Режиссер - Александр Бойков ("Миша портит всё"). Сценарием занимались Дмитрий Невзоров и Павел Кравец ("Остров", "Зайцев + 1").

Премьера - в феврале.