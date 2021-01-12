"Академик Черский" ушел с места достройки "Северного потока-2"

Трубоукладчик "Академик Черский" покинул зону продолжения строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом говорят данные портала отслеживания судов MarineTraffic.

В минувшую среду, шестого января, судно прибыло к незавершенному участку магистрали, а теперь движется обратно в восточном направлении. Место назначения "Академика Черского" не указывается, пишет ТАСС.

В зоне предполагаемого продолжения работ по укладке газопровода сейчас находится "Балтийский исследователь". По информации датского морского управления, это судно наряду с "Мурманом" и трубоукладочной баржей "Фортуна" будет работать в исключительной экономической зоне Дании с 15 января. Пока баржа пришвартована в германском порту Висмар.

Напомним, мощность двух линий "Северного потока-2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Он прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. Ранее канцлер Ангела Меркель заявила о том, что это нужный проект и отношение правительства страны к "Северному потоку-2" остается неизменным. Против строительства активно выступают США, которые продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ, Украина, а также ряд европейских стран. Добавим, что газопровод уже почти завершен. Осталось проложить 165 километров.