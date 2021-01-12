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12.01.2021 13:03
Рубрика: В мире

Двигатели разбившегося в Индонезии самолета работали вплоть до падения

Текст: Константин Волков
Двигатели разбившегося в Индонезии Boeing 737-524 рейса SJ 182 Sriwijaya Air могли продолжать работать до самого падения в Яванское море, сообщил глава Национального комитета по безопасности на транспорте (KNKT) Индонезии Сурджанто Тьяджоно. Об этом 12 января сообщает индонезийское новостное агентство AntaraNews.

Также глава KNKT рассказал, что операционная система самолета работала нормально и передавала данные полета до самого столкновения с водной поверхностью. Такие выводы были сделаны после анализа информации, полученной от радара государственной службы воздушного движения Индонезии. По данным радара, рейс SJ 182 Sriwijaya Air вылетел из Джакарты в 14:36 по местному времени и взял курс на северо-запад на конечную точку маршрута город Понтианак на острове Калимантан. В 14:40 по местному времени самолет был на высоте 3 322 метра, прежде чем начал снижаться. Перед самым падением он летел на высоте 76 метров.

Фото: Demy Sanjaya / AFP
Россиян не было на борту упавшего в Индонезии самолета

"Записанные данные до его последнего местоположения на высоте 76 метров показали, что система самолета работала и могла отправлять данные. Основываясь на данных, мы подозреваем, что его двигатели работали до того, как он упал в воду", - заявил Тьяджоно.

Поисковые суда обнаружили обломки самолета в радиусе 100 метров. Это подтверждает, что Boeing не взорвался, отметил глава KNKT.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия Крушение Boeing около Джакарты

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