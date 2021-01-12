Двигатели разбившегося в Индонезии самолета работали вплоть до падения

Также глава KNKT рассказал, что операционная система самолета работала нормально и передавала данные полета до самого столкновения с водной поверхностью. Такие выводы были сделаны после анализа информации, полученной от радара государственной службы воздушного движения Индонезии. По данным радара, рейс SJ 182 Sriwijaya Air вылетел из Джакарты в 14:36 по местному времени и взял курс на северо-запад на конечную точку маршрута город Понтианак на острове Калимантан. В 14:40 по местному времени самолет был на высоте 3 322 метра, прежде чем начал снижаться. Перед самым падением он летел на высоте 76 метров.

"Записанные данные до его последнего местоположения на высоте 76 метров показали, что система самолета работала и могла отправлять данные. Основываясь на данных, мы подозреваем, что его двигатели работали до того, как он упал в воду", - заявил Тьяджоно.

Поисковые суда обнаружили обломки самолета в радиусе 100 метров. Это подтверждает, что Boeing не взорвался, отметил глава KNKT.