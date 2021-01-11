В Яванском море возобновлены поиски черных ящиков разбившегося Boeing 737

Группа из 50 водолазов ВМС Индонезии возобновила в понедельник поисковые работы на месте крушения самолета авиакомпании Sriwijaya Air в Яванском море. Накануне были зафиксированы сигналы самописцев и определен район их поисков.

Обнаружение и извлечение на поверхность черных ящиков является приоритетной задачей, которая может быть выполнена уже в течение этого дня. Об этом заявили в Национальном комитете по безопасности на транспорте, пишет ТАСС, ссылаясь на новостной портал Detik. Представители минтранса Индонезии, национального поисково-спасательного агентства пока отказываются назвать причины катастрофы, призывая дождаться информации, зашифрованной в черных ящиках.

Напомним, в воскресенье индонезийские спасатели и водолазы обнаружили фрагменты тел пассажиров, находившихся на борту, их личные вещи, а также части фюзеляжа, проводку, шасси, сидения.

В субботу Boeing индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air исчез с экранов локаторов вскоре после взлета с международного аэродрома Джакарты. На борту находилось 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа. Примерно через четыре минуты после вылета самолет упал в море. По данным специалистов, самолет мог разрушиться при ударе о воду. "Если бы он взорвался в воздухе, обломки были бы распределены на большей территории", - объяснили в Национальном комитете по обеспечению безопасности на транспорте Индонезии.