Обнаружены обломки разбившегося в Индонезии Boeing 737

Индонезийские спасатели обнаружили обломки самолета авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевшего крушение в акватории Яванского моря. Об этом сообщил в воскресенье представитель ВМС республики.

По его словам, удалось обнаружить обломки фюзеляжа, раскрашенного в цвет авиаперевозчика, электропроводку, шасси, пишет ТАСС, ссылаясь на портал "Компас". Отмечается, что части лайнера были найдены между островами Лаки и Ланканг архипелага Серибу. "В ближайшее время все это будет доставлено на берег", - добавил представитель ВМС.

Ранее спасатели сообщили о найденных фрагментах тел пассажиров, находившихся на борту лайнера. Останки отправлены в морг, где их сравнят с ДНК, взятыми у родственников.

Boeing 737-524 местной авиакомпании Sriwijaya Air выполнял в субботу рейс из Джакарты в Пантианак. Он исчез с экранов локаторов вскоре после взлета, примерно через четыре минуты после вылета самолет упал в море. На борту находились 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа.