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Рубрика: В мире

Упавший в Индонезии Boeing 737 разрушился при ударе о воду

Упавший в Яванское море Boeing 737 мог разрушиться при ударе о воду. "Если бы он взорвался в воздухе, обломки были бы распределены на большей территории", - объяснили в Национальном комитете по обеспечению безопасности на транспорте Индонезии.

Фото: AFP/ADEK BERRY
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Напомним, девятого января направлявшийся из Джакарты в Пантианак самолет упал в воду, пролетев всего несколько километров. С радаров лайнер пропал через 4 минуты после взлета. На борту находились 62 человека, все они погибли.

Пилоты разбившегося самолета не успели сообщить диспетчеру, что же произошло в воздухе. Наземные службы не получали никаких аварийных сигналов. Известно только, что лайнер набирал высоту, однако затем меньше чем за минуту резко снизился на три тысячи метров.

Представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади сообщил, что Boeing 737 попал в мощный грозовой фронт. Возможно, сильная турбулентность и стала причиной катастрофы. Это одна из версий, подчеркивается в сообщении Reuters.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия Крушение Boeing около Джакарты

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