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Рубрика: В мире

Установлено вероятное место крушения Boeing 737 в Яванском море

Водолазы работают на месте крушения лайнера в Яванском море. Фото: AFP/ADEK BERRY Водолазы работают на месте крушения лайнера в Яванском море. Фото: AFP/ADEK BERRY
Водолазы работают на месте крушения лайнера в Яванском море. Фото: AFP/ADEK BERRY

Водолазы обнаружили возможное место крушения индонезийского Boeing в Яванском море. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на маршала ВВС Индонезии Хади Тчахджанто.

Фото: AFP/ADEK BERRY
Индонезийские спасатели обнаружили фрагменты тел в районе крушения Boeing

По его словам, получена информация от команды водолазов о хорошей видимости в воде, что позволило заметить некоторые части самолета. "Мы уверены, что именно здесь разбился самолет", - цитирует ТАСС Тчахджанто. Обломки лайнеры были найдены на 23-метровой глубине.

Ранее сообщалось, что военные обнаружили масляное пятно, указывающее на вероятное место падения лайнера. В свою очередь глава Национального поисково-спасательного агентства Индонезии Багус Пурухито заявил, что спасатели зафиксировали сигнал, который может исходить от бортовых самописцев.

Boeing 737-524 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air выполнял в субботу рейс из Джакарты в Пантианак. Примерно через четыре минуты после вылета самолет упал в море. На борту находились 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия Крушение Boeing около Джакарты Авиакатастрофы

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