Глава Marvel рассказал о возвращении Мстителей

Фильм "Мстители: Финал" поставил жирную точку не только в истории команды супергероев, но и в целой эпохе киновселенной Marvel.

Распрощаться с полюбившимися персонажами готовы далеко не все поклонники, и главе студии Кевину Файги в ходе промо-кампании сериала "Ванда/Вижн" был задан вопрос о том, стоит ли ждать возвращения Мстителей.

Руководитель компании начал свой ответ с оптимистичной фразы: "В какой-то момент мне придется сказать "да". После чего уже уточнил, что воссоединения ждать придется достаточно долго.

В четвертой фазе, которая стартует с картины "Черная вдова", точно не будет фильма с названием "Мстители". Всего запланировано 11 полнометражных лент, не говоря уже об огромном количестве сериалов.

И вот после всего этого - в пятой фазе, по словам Файги, можно будет снова вернуться к этому вопросу.