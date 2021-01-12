Известны новые цены на Lada с 15 января. Они вырастут на 2-5%

Через несколько дней АвтоВАЗ скорректирует цены практически на весь модельный ряд Lada: стоимость в зависимости от модели вырастет от 10 до 39 тысяч рублей.

Новые прайсы на модели Lada опубликовал сайт "Лада.онлайн", они были получены от одного из официальных дилеров марки.

Семейство Lada Granta подорожает на 10-14 тысяч рублей в зависимости от типа кузова модели и комплектации. Минимальная стоимость вазовского бестселлера с 15 января составит 499 900 рублей.

Переименованный накануне внедорожник Lada Niva Legend станет дороже на 12-14 тысяч рублей, цена на модель будет начинаться от 599 900 рублей. Стоимость Lada Niva и Lada Niva Off-Road (экс-Chevrolet Niva) по понятным причинам останется на прежнем уровне.

Всё семейство Lada Largus прибавит в стоимости 15 000 рублей, цены на модель будут начинаться от 655 900 рублей за фургон и от 668 900 рублей за универсал.

Цена на Lada Xray и Xray Cross вырастет на 10-19 тысяч и 12-20 тысяч рублей соответственно: купить высокий хэтч можно будет от 679 900 и 922 900 рублей.

Самая большая прибавка к цене ждёт Lada Vesta: стоимость увеличится от 20 до 39 тысяч, и, таким образом, седан будет стоить минимум 703 900 рублей, универсал Vesta SW - 790 900 рублей.