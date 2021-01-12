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12.01.2021 13:01
Рубрика: Российский автопром

Известны новые цены на Lada с 15 января. Они вырастут на 2-5%

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Через несколько дней АвтоВАЗ скорректирует цены практически на весь модельный ряд Lada: стоимость в зависимости от модели вырастет от 10 до 39 тысяч рублей.

Фото: Валерий Карташов
Появились фото экстерьера и интерьера рестайлингового Lada Largus

Новые прайсы на модели Lada опубликовал сайт "Лада.онлайн", они были получены от одного из официальных дилеров марки.

Семейство Lada Granta подорожает на 10-14 тысяч рублей в зависимости от типа кузова модели и комплектации. Минимальная стоимость вазовского бестселлера с 15 января составит 499 900 рублей.

Переименованный накануне внедорожник Lada Niva Legend станет дороже на 12-14 тысяч рублей, цена на модель будет начинаться от 599 900 рублей. Стоимость Lada Niva и Lada Niva Off-Road (экс-Chevrolet Niva) по понятным причинам останется на прежнем уровне.

Всё семейство Lada Largus прибавит в стоимости 15 000 рублей, цены на модель будут начинаться от 655 900 рублей за фургон и от 668 900 рублей за универсал.

Цена на Lada Xray и Xray Cross вырастет на 10-19 тысяч и 12-20 тысяч рублей соответственно: купить высокий хэтч можно будет от 679 900 и 922 900 рублей.

Самая большая прибавка к цене ждёт Lada Vesta: стоимость увеличится от 20 до 39 тысяч, и, таким образом, седан будет стоить минимум 703 900 рублей, универсал Vesta SW - 790 900 рублей.

#Lada