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12.01.2021 19:00
Рубрика: Общество

Вместе, по одному и по ТВ

Текст: Евгения Акулова
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8354)
Переходя на дистанционное обучение на время пандемии, многие страны выбрали централизованный подход, позволивший не только охватить большую аудиторию, но и упорядочить переход на "удаленку".
Не все сервисы выдержали одновременное подключение миллионов учеников. Фото: Getty Images

Оригинальный подход продемонстрировал Китай, где в создании системы дистанционного обучения участвовали сразу несколько крупнейших корпораций страны - Huawei, Alibaba и Baidu.

Единая национальная образовательная онлайн-платформа была разработана буквально за несколько недель. Эта система с 169 видеоуроками по 12 предметам на основе учебной программы, электронными учебниками и тестами объединила более семи тысяч серверов, а обучаться в ней одновременно смогли свыше 50 млн школьников.

Заметно выросла и существовавшая до пандемии китайская образовательная онлайн-платформа Yuanfudao. В октябре она объявила о привлечении 1 млрд долл. инвестиций, в результате чего ее капитализация достигла 7,8 млрд долл., таким образом став самым дорогим EdTech стартапом в мире. Всего же, согласно прогнозам, в 2023 году объем рынка онлайн-образования в Китае может достичь 99,3 млрд долл.

99,3 миллиарда долларов может достичь в 2023 году объем рынка онлайн-образования в Китае

Во Франции и Финляндии переход на "дистанционку" стал почти бесшовным. В этих странах еще до пандемии успешно функционировали мощные системы удаленного образования. Так, во Франции после закрытия школ на базе существующей системы CNED появилась платформа Ma classe la maison ("Мой класс дома").

Во Франции и Финляндии переход на "дистанционку" стал бесшовным, здесь еще до пандемии были мощные системы удаленного образования

В Финляндии учителя использовали различные приложения и инструменты сетевого обучения, включая финское Qridi, Classroom, Meet и Duo компании Google, Teams компании Microsoft, Zoom и WhatsApp.

Детям без личных компьютеров выдали ноутбуки на дом, а для официальной коммуникации между родителями, учителями и школьниками была организована платформа Wilma.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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В образовании также использовались игры и симуляторы: VirtualAutoedU, Sandbox или DigiVirtu.

В Австрии национальный телеканал ORF 1 начал выпуск образовательных программ для учеников с разделением по возрасту: с 06.00 до 09.00 - трансляции для младшеклассников, затем - познавательные репортажи и документальные фильмы для школьников старше 10 лет.

Ученики могли не просто просматривать программы, но и задавать вопросы через специальную систему сообщений. В Германии к удаленному обучению подключился общественно-правовой телеканал ARD, запустивший программу "Школа на дому". Телеканал предлагает как игровое обучение для дошкольников и учеников младших классов, так и серьезные мультимедийные учебные материалы и виртуальные классы для старшеклассников.

В Болгарии также запустили обучающие телепрограммы, но на спутниковых каналах BNT 2 и BNT 4. Кроме того, все школы получили аккаунты для работы на платформе Microsoft Teams, а для учителей министерство образования и науки разработало Национальную электронную библиотеку учителей (e-Content Repository), где хранятся материалы для онлайн-обучения, включая видеоуроки, тесты, фильмы, упражнения, развлекательные обучающие программы и т.д.

Фото: istock
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В Италии переход на "удаленку" прошел довольно хаотично: даже в пределах одной школы учителя использовали на уроках различные платформы - Classroom, Zoom, Jitsi, Meet, Edmodo.

Многие сервисы не выдерживали нагрузку от одновременного подключения 8 млн учеников, что приводило к сбою.

А в Британии проблемой стал страх использования незащищенных данных, из-за чего преподаватели отказались от мессенджеров и программ вроде Zoom и Skype.

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