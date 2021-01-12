Матвиенко отметила роль прокуратуры в защите интересов граждан

"Например, по вопросу выплат медработникам в период пандемии. В результате в том числе вашей эффективной деятельности справедливость была восстановлена, и положенные средства в кратчайшие сроки дошли до адресатов", - напомнила глава Совфеда.
Она подчеркнула, что в фокусе внимания прокуратуры всегда множество социально значимых вопросов - это и защита трудовых прав, и обеспечение нуждающихся граждан медицинской помощью, лекарствами, жильем. "Это абсолютно правильно. Основная задача поправок, внесенных в Конституцию, - обеспечить социальные гарантии граждан, защищать интересы людей. Эти вопросы, являющиеся приоритетными в работе прокуратуры, сейчас приобретают новое звучание", - считает Матвиенко.
В числе важных направлений она отметила и соблюдение экологического законодательства. "Граждане особо чувствительны к этим вопросам, очень остро на них реагируют", - сказала председатель СФ.
Один из примеров - ситуация в Норильске, пострадавшем от разлива топлива в конце мая прошлого года. "Было проведено парламентское расследование", - напомнила Матвиенко. "В этом деле в лице Генеральной прокуратуры мы нашли настоящего союзника и соратника. Вместе мы обязательно продолжим контроль исполнения постановления Совета Федерации, принятого по итогам нашего выездного мероприятия, и добьемся того, чтобы граждане и в Норильске, да и в других городах страны чувствовали себя более защищенными, уверенными в завтрашнем дне", - заявила она.
Глава Совфеда предложила совместно с органами прокуратуры отработать и другие актуальные задачи. В том числе - необоснованный рост цен на продукты. "Тема острая, чувствительная. Сенаторы в своих регионах предметно занимаются анализом ситуации, выработкой предложений. Знаем, что и Генпрокуратурой организовано проведение соответствующей проверки. Уверена, что общими усилиями органов государственной власти удастся выполнить поручение президента и решить эту справедливо волнующую граждан проблему", - сказала Матвиенко.
Председатель поздравила прокуроров с профессиональным праздником и вручила им почетные награды Совета Федерации.