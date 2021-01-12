Матвиенко отметила роль прокуратуры в защите интересов граждан

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в торжественном заседании, посвященном празднованию Дня работника прокуратуры. Выступая перед сотрудниками надзорного ведомства, она поблагодарила Генпрокурора Игоря Краснова за оперативную реакцию на обращения граждан, поступающие из разных регионов страны.

"Например, по вопросу выплат медработникам в период пандемии. В результате в том числе вашей эффективной деятельности справедливость была восстановлена, и положенные средства в кратчайшие сроки дошли до адресатов", - напомнила глава Совфеда.

Она подчеркнула, что в фокусе внимания прокуратуры всегда множество социально значимых вопросов - это и защита трудовых прав, и обеспечение нуждающихся граждан медицинской помощью, лекарствами, жильем. "Это абсолютно правильно. Основная задача поправок, внесенных в Конституцию, - обеспечить социальные гарантии граждан, защищать интересы людей. Эти вопросы, являющиеся приоритетными в работе прокуратуры, сейчас приобретают новое звучание", - считает Матвиенко.

В числе важных направлений она отметила и соблюдение экологического законодательства. "Граждане особо чувствительны к этим вопросам, очень остро на них реагируют", - сказала председатель СФ.

Один из примеров - ситуация в Норильске, пострадавшем от разлива топлива в конце мая прошлого года. "Было проведено парламентское расследование", - напомнила Матвиенко. "В этом деле в лице Генеральной прокуратуры мы нашли настоящего союзника и соратника. Вместе мы обязательно продолжим контроль исполнения постановления Совета Федерации, принятого по итогам нашего выездного мероприятия, и добьемся того, чтобы граждане и в Норильске, да и в других городах страны чувствовали себя более защищенными, уверенными в завтрашнем дне", - заявила она.

Глава Совфеда предложила совместно с органами прокуратуры отработать и другие актуальные задачи. В том числе - необоснованный рост цен на продукты. "Тема острая, чувствительная. Сенаторы в своих регионах предметно занимаются анализом ситуации, выработкой предложений. Знаем, что и Генпрокуратурой организовано проведение соответствующей проверки. Уверена, что общими усилиями органов государственной власти удастся выполнить поручение президента и решить эту справедливо волнующую граждан проблему", - сказала Матвиенко.

Председатель поздравила прокуроров с профессиональным праздником и вручила им почетные награды Совета Федерации.