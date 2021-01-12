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12 января 2021 г.

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 12 января 2021 года № 1-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

Дата подписания 12 января 2021 г.
Опубликован 12 января 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 12-пг "О введении режима повышенной готовности"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 28.12.2020 № 102-пг) следующие изменения:

1) абзац пятый пункта 11.1 изложить в следующей редакции:

"работникам сферы образования;";

2) пункт 12.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"с 12 января 2021 года по 25 января 2021 года.";

3) подпункт 2 пункта 13.1 изложить в следующей редакции:

"2) перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от списочного состава своих работников в период с 12 января 2021 года до 28 февраля 2021 года.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный



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