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12.01.2021 21:26
Рубрика: В мире

Президент Турции Эрдоган завел канал в Telegram и опубликовал фото кота

Текст: Константин Волков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завел 12 января свой канал в мессенджере Telegram, сообщила администрация турецкого лидера.

Фото: iStock
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Это сделано после того, как было решено отказаться от использования мессенджера WhatsApp. Ранее разработчики WhatsApp (входит в состав корпорации Facebook) уведомили, что будут делиться имеющейся у них информацией о пользователей со всем остальным семейством приложений, принадлежащих корпорации. По их заверениям, это нужно для того, чтобы проанализировать привычки и вкусы пользователей. Антимонопольный комитет Турции уже начал расследование в отношении WhatsApp и Facebook в части, касающейся защиты персональных данных.

"Наш президент @RTErdogan теперь в BIP и Тelegram", - говорится в сообщении администрации турецкого президента. BIP - это турецкий мессенджер.

В настоящий момент в канале Эрдогана в Тelegram три поста, на одном из них - фотография президента в окружении приближенных, а на переднем плане - большой кот, судя по всему, уличный. "Merhaba" ("Привет"), - написано под снимком.

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