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12.01.2021 22:33
Рубрика: Происшествия

Царь-плюшка

Почему увлечение тюбингом приводит к ЧП
Текст: Сергей Бабкин
Фото: Сергей Михеев
Российская газета - Столичный выпуск № 3(8354)
Катания на тюбах в январе привели уже к двум серьезным ЧП. В Бутове 15-летний мальчик врезался в дерево, а в Щелкове двое ребят угодили прямо в реку Клязьму. В обоих случаях "плюшки" оказались неуправляемыми, а само катание толком никто не контролировал.

Бутовский парень с другом придумали забаву: привязать "ватрушки" к машине и покататься по району. Как рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, пацанов взял на буксир 25-летний водитель Ford. Тюбы автотросом привязали к иномарке и - поехали. Тихий 1-й Миргородский переулок вроде бы идеально подходил. Но в один из заездов "плюшка" наскочила на кочку и влетела в дерево - скорость была около 50 км/ч. Весь в крови, парень попал в реанимацию Морозовской больницы. Диагноз: переломы костей черепа, отек мозга, пневмоторакс и ушиб сердца. Состояние очень тяжелое. Водитель, который хотел развлечь ребятню, задержан. Возбуждено дело по статье 264 УК РФ - "Нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью". После допроса его отпустили под подписку о невыезде, но ему грозит до семи лет.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Драматичным оказался и тюбинговый вечер на берегу Клязьмы. Жители Щелкова на этом месте традиционно катались со склона. И пускали вниз детей. Кажется, что 20-30-килограммовые мальчишки и девчонки в худшем случае остановятся в метрах 30 от речки. Но трехлетнюю Юстину "плюшка" унесла прямо в полынью. Мама девочки в соцсетях с трудом подбирает слова. "Я хотела ее поймать на лету, но поняла, что это невозможно, Юстина скатилась в воду. В ледяную воду, одна", - вспоминает женщина. Прямо в зимней одежде мама бросилась в реку и начала толкать "плюшку" с дочкой к берегу. На подмогу бросились мужчины. Общими усилиями Юстину вытащили на берег. Она жива и здорова.

Чаще всего трагедии случаются на "диких", необорудованных горках

А в практике врачей были случаи, когда дети на "ватрушках" получали травмы, не совместимые с жизнью, поделился с "РГ" замдиректора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии по лечебной работе Александр Брянцев. "И в этом сезоне к нам поступают ребята, пострадавшие во время катания на тюбах, - продолжает медик. - Речь идет о черепно-мозговых травмах разной степени тяжести". Зачастую к ним добавляются и переломы рук и ног, а в некоторых случаях - и позвоночника. Практика НИИ отражает общую тенденцию: чаще всего трагедии происходят на "диких", необорудованных горках.

Во всей Москве корреспонденту "РГ" удалось найти лишь несколько официальных тюбинговых трасс, они представлены в инфографике. Это спорткомплексы под открытым небом, где за безопасностью следят сотрудники. А ведь еще недавно в десятках парках Москвы были такие же оборудованные горки. Но зимой 2020-21 годов от таких тюбинговых трасс было решено отказаться, рассказали в пресс-службе "Мосгорпарка". Руководство хотело ограничить людские скопления в период пандемии. По этой же причине с 3 декабря закрылась тюбинговая горка на ВДНХ. Но стало ли от этого меньше желающих покататься? Едва ли. Кто-то катается на оборудованных склонах, пусть и заплатив за прокат, но зато хоть с какой-то гарантией безопасности. А кто-то, таких, пожалуй, большинство, прокладывает народные ледяные тропы. Намораживают и раскатывают "трассу", делают в снегу ступеньки для подъема, местами - даже небольшие трамплины. Но куда точно отнесет "плюшку" после такого прыжка, не рассчитал бы и Эйнштейн. "Управление тюбингом невозможно, - говорит Александр Брянцев. - Даже если видишь препятствие - затормозить не сможешь". Вот почему ребята нередко врезаются в деревья.

Фото: Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Сергей Бабкин

Проконтролировать же катание на "диких" горках, видимо, не в силах никто. В "Мосгорпарке", например, рассказали, что периодически такие "народные" трассы появляются в местах отдыха. Когда работники их замечают, то предупреждают людей об опасности катания, огораживая такие места. Но на каждый склон, понятно, проверяющего не поставишь.

Между тем закон четко оговаривает, какие горки в чьей компетенции находятся, рассказал "РГ" управляющий партнер московской коллегии адвокатов Status Group Александр Кожевников. В частных спорткомплексах за них отвечают предприниматели. Если там произойдет ЧП, это обернется уголовным делом по статье 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". За горки, оборудованные властями, несут ответственность местные власти, в Москве - районные управы. Однако ни в одной из городских служб "РГ" не смогли предоставить какого-либо реестра легальных тюбинговых горок. Что уж говорить о "диких" склонах, которые появились сейчас буквально в каждом дворе. С точки зрения закона, даже такие объекты вовсе не "ничейные", подчеркивает юрист Андрей Лисов. Если они находятся на общей территории - это зона районной управы, если в парковой зоне - то, соответственно, зона администрации парка. Однако при несчастном случае на "дикой" горке привлечь к ответственности кого-либо крайне трудно.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Фото

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