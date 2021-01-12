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12.01.2021 20:11
Рубрика: Происшествия

Авария по "военной" статье

После ДТП на Новорижском шоссе завели уголовное дело
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8354)
Во вторник следователи продолжили допрос свидетелей и сбор другой важной информации о ДТП на Новорижском шоссе, в котором погибли четверо военных и пострадали еще несколько десятков их сослуживцев.

Все это делается в рамках расследования уголовного дела. Его возбудили по части 5 статьи 264 УК РФ за нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Однако спустя несколько часов после трагедии официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина обстоятельства смертельного ДТП будут выяснять по другой уголовной статье - части 3 ст. 350 Уголовного кодекса. Она входит в раздел, посвященный преступлениям против военной службы.

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Объясним, в чем принципиальная разница смены статей, и как это может отразиться на наказании виновного. Прежде всего о самом расследовании: его будут вести представители Военно-следственного управления СК России. Эта структура как раз специализируется на уголовных делах с участием военнослужащих.

Могут ужесточиться и санкции к виновнику дорожно-транспортного происшествия. Если его вина будет доказана в суде, приговор по части 3 статьи 350 предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. Наказание по части 5 статьи 264 в принципе может быть меньше - от 5 до 7 лет колонии.

Впрочем, о каком-то приговоре пока говорить рано. Прежде надо собрать доказательную базу и убедить суд в необходимости его наказания. Иван Гавриков - водитель грузовика, въехавшего в колонну армейских автобусов, - эту самую вину категорически отрицает. По результатам медицинского освидетельствования в момент аварии он был трезв. И еще предстоит выяснить, почему его машина фактически протаранила военную колонну. А пока следствие ходатайствует перед Красногорским судом о заключении его под стражу.

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина обстоятельства ДТП будут расследовать в рамках уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 350 Уголовного кодекса РФ

В Минобороны России сообщили некоторые новые детали автопроисшествия на Новорижском шоссе. "Все военнослужащие, пострадавшие 11 января в результате наезда большегрузного автомобиля "Тонар" на военную автоколонну, обследованы высококвалифицированными медицинскими специалистами Центрального военного клинического госпиталя Минобороны России", - проинформировали в ведомстве.

Там уточнили, что большинство из 42 пострадавших получили ушибы, ссадины, переломы. В крайне тяжелом состоянии находится один военный. Состояние его стабильное. "Всем пострадавшим окажут весь комплекс медпомощи до их полного выздоровления", - отметили в минобороны.

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