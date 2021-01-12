В Бурятии ощутили подземные толчки из-за землетрясения в Монголии

Из-за землетрясения в Монголии, произошедшего во вторник, подземные толчки ощутили в некоторых районах Бурятии, сообщает республиканское ГУ МЧС.

"Толчки зарегистрированы в Улан-Удэ, Окинском, Тункинском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Селенгинском районах", - отмечается в сообщении.

Утром в Тункинском районе зарегистрирована серия афтершоков с магнитудой в эпицентре от 3,9 до 5,1.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Специалисты обследуют социальные объекты и жилые дома.

Подземные толчки в 4-5 баллов также ощутили жители Иркутска и Ангарска.