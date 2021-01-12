В Бурятии ощутили подземные толчки из-за землетрясения в Монголии

Новости

США пригласили Россию на инаугурацию Джо Байдена 06:11
Пожар в жилом доме Екатеринбурга унес жизни восьми человек 06:04
Число погибших из-за снегопадов в Японии возросло до 10 человек 05:34
Потеря обоняния оказалась симптомом неизлечимой болезни 05:10
В Госдуму внесут законопроект о дополнительной индексации пенсий 04:57
В Иркутской области проверят жилье и соцобъекты после землетрясения 04:52
Число заразившихся горилл в зоопарке США возросло до восьми 04:37
Госдеп опубликовал сообщение, что Трамп больше не президент США 04:32
ФБР предупредило о вооруженных протестах перед инаугурацией 04:15
Избиратели-республиканцы заявили, что Трамп защищает демократию 03:28
Президент Португалии заразился коронавирусом 03:22
Вильфанд: Центр европейской части России просто посинеет от холода 02:57
В озере на севере Монголии произошло сильное землетрясение 02:54
Голландские власти изъяли бутерброды с ветчиной у британских водителей 02:43
В ВОЗ назвали сроки появления коллективного иммунитета от COVID-19 02:25
Две гориллы в зоопарке США заразились коронавирусом 02:15
Третий министр покинет кабинет Дональда Трампа 01:53
На границе России и Монголии произошло сильное землетрясение 01:18
Источник: ЦСКА намерен купить полузащитника "Ниццы" Данило 01:11
Биткоин обрушился после рекордного взлета 00:37
"Академик Черский" ушел с места достройки "Северного потока-2" 00:29
В России появится стандарт "Цифровой школы" 11.01.2021
СМИ: Достаточное число конгрессменов поддержало импичмент Трампа 11.01.2021
ФБР узнало о подготовке акций протеста по всей стране 11.01.2021
В ВОЗ оценили опасность японского штамма коронавируса 11.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
12.01.2021 06:17
Рубрика: Происшествия

В Бурятии ощутили подземные толчки из-за землетрясения в Монголии

Текст: Артем Красиков

Из-за землетрясения в Монголии, произошедшего во вторник, подземные толчки ощутили в некоторых районах Бурятии, сообщает республиканское ГУ МЧС.

В Иркутской области проверят жилье и соцобъекты после землетрясения

"Толчки зарегистрированы в Улан-Удэ, Окинском, Тункинском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Селенгинском районах", - отмечается в сообщении.

Утром в Тункинском районе зарегистрирована серия афтершоков с магнитудой в эпицентре от 3,9 до 5,1.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Специалисты обследуют социальные объекты и жилые дома.

Подземные толчки в 4-5 баллов также ощутили жители Иркутска и Ангарска.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Восточная Сибирь ДФО Бурятия Улан-Удэ

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Главное
Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Карабаху. Главное
Интервью с главой Роспатента Григорием Ивлиевым. Главное
В ВОЗ назвали сроки появления коллективного иммунитета от COVID-19
На границе России и Монголии произошло сильное землетрясение
Как не дать обмануть себя мошенникам
Выкатывания и военные конфликты - основные причины гибели авиапассажиров в 2020 году