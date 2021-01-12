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12.01.2021 12:22
Рубрика: Происшествия

По делу о сошедшей лавине в Норильске задержали дежурного ЕДДС

Текст: Надежда Столярчук

Следователи возбудили еще одно дело в рамках расследования всех причин, приведших к гибели троих человек под сошедшей в Норильске лавиной - по ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух лиц). Задержан оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы этого города, сообщили в СК по Красноярскому краю и республике Хакасия.

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Как рассказали в ведомстве, следствие выяснило: еще 30 декабря 2020 года специалисты центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Красноярскому краю составили прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории региона. Они указали места в горных районах, где может быть лавиноопасно, и дали рекомендации по оповещению населения об угрозе возможного ЧП. Среди них, в том числе, должно быть постоянное наблюдение за опасными участками, замеры уровня снега, оповещение людей через СМИ и интернет-ресурсы. Также необходимо было выставить предупредительные знаки и баннеры с размещением информации о порядке действий и правилах поведения в опасных зонах, а руководителям дорожных служб на лавиноопасных участках организовать своевременную расчистку дорог от осыпающихся масс снега.

- В этот же день составленный прогноз был направлен в единую дежурно-диспетчерскую службу Норильска и получен оперативным дежурным единой дежурно-диспетчерской службы. Однако он полученные сведения в оперативную сводку управления ГО и ЧС города не включил. В результате его халатных действий население, глава администрации Норильска, структурные подразделения администрации и другие органы и учреждения об опасности предупреждены не были. В результате этого 8 января 2021 года под сошедшей с горы лавиной погибли три человека, а 14-летний подросток госпитализирован с тяжелыми травмами, - прокомментировали в СК региона.

Сейчас дежурный задержан, с его участием проводятся следственные действия.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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