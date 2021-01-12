Спасенного из-под лавины в Норильске подростка перевели из реанимации

Пострадавшего из-за схода лавины в Норильске подростка перевели из реанимации в соматическое отделение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Красноярского края.

Как уточнили в ведомстве, мальчик будет находиться в палате вместе со своей родственницей. У него положительная динамика, а пребывание в семейном окружении даже в условиях больницы будет благоприятно влиять на его состояние.

Напомним, у подростка, пролежавшего несколько часов под снегом, диагностировали многочисленные ушибы и обморожения, однако внутренние органы серьезно не пострадали.

ЧП произошло поздно ночью 8 января. Большая лавина обрушилась прямо на домики популярного у туристов места зимнего отдыха недалеко от Норильска. Под завалом оказалось шесть строений, в которых находились люди. Найденный подросток остался единственным выжившим членом семьи: отец, мать и младший брат мальчика погибли под толщей снега. Их тела обнаружили спасатели.