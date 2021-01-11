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11.01.2021 11:17
Рубрика: Происшествия

Врачи отметили улучшение состояния подростка, спасенного в Норильске

Текст: Дмитрий Мальков (Красноярск)

Медики наблюдают положительную динамику в состоянии здоровья у 14-летнего молодого человека, которого обнаружили на месте схода лавины на склоне горы "Отдельная" в Норильске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в минздраве Красноярского края.

Фото: РИА Новости
В Норильске спасенного из-под лавины подростка сняли с ИВЛ

Накануне подросток, который пролежал под толщей снега несколько часов, пришел в сознание. Врачи диагностировали у него многочисленные ушибы и обморожения. В бессознательном состоянии его направили реанимацию Норильской межрайонной больницы, где сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас он дышит самостоятельно. По словам родственницы мальчика, врачи смогли спасти руки и ноги пострадавшие от обморожения, а внутренние органы серьезно не пострадали.

Напомним, ЧП произошло поздно ночью 8 января. Большая лавина обрушилась прямо на домики популярного у туристов места зимнего отдыха недалеко от Норильска. Под завалом оказалось шесть строений, в которых находились люди. Найденный подросток оказался единственным выжившим членом семьи: отец, мать и младший брат мальчика погибли под толщей снега. Их тела обнаружили спасатели.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество Здоровье Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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