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12.01.2021 11:57
Рубрика: Происшествия

Трех членов крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир" осудили совокупно на 48 лет

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Южный окружной военный суд приговорил участников одной из крымских ячеек запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" к тюремным срокам от 13 до 18 лет. Об этом со ссылкой на представителя суда сообщило РИА Новости.

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
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По данным следствия, в 2017 году двое подсудимых организовали на территории Белогорска в Крыму ячейку "Хизб ут-Тахрир", к которой присоединился третий подозреваемый. Они убеждали земляков вступать в организацию и при этом тайно создавали условия для насильственного захвата власти и изменения конституционного строя РФ.

Признанным виновными участникам ячейки суд назначил следующие наказания: двое организаторов получили 18 и 17 лет соответственно, а третий участник ячейки - 13 лет исправительной колонии строгого режима. Первые два года члены террористической организации будут отбывать наказание в тюрьме.

Как сообщалось, силовики задержали троих осужденных участников "Хизб-ут-Тахрир" в Крыму в июне 2019 года. Следствие инкриминировало им обвинение об участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ).

Ранее Южный окружной военный суд приговорил троих жителей Красногвардейского района Крыма к длительным - от 12 до 17 лет - срокам лишения свободы за участие в "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

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