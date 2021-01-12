Авиакомпания сообщила о взломе Instagram-aккаунта пилота Дамира Юсупова

Авиакомпания "Уральские авиалинии" сообщила, что сегодня ночью злоумышленники взломали Instagram-aккаунт Героя России, пилота Дамира Юсупова, который прославился после того, как сумел посадить пассажирский лайнер на кукурузном поле в Подмосковье.

От имени летчика на его странице разместили просьбу помочь со сбором денег на лечение матери, попавшей в ДТП, в одном из постов опубликована выписка из больницы. На срочную операцию якобы не хватает 350 тысяч рублей. Далее идут данные карты для пожертвований.

"Убедительная просьба не переводить денежные средства на указанные банковские реквизиты. Они принадлежат мошенникам", - говорится в официальном сообщении авиакомпании.

Напомним, ставший легендарным рейс 178 Жуковский - Симферополь с 226 пассажирами 15 августа 2019 года при взлете столкнулся со стаей птиц. После отказа двигателей командир экипажа принял решение срочно сажать машину.

"Делать разворот было поздно, я видел, что под нами поле большое, с высокой травой. То есть она поможет сделать экстренную посадку более мягкой, и машину не разорвет на части. По той же причине не выпустили шасси - чтобы колеса не запутались ", - объяснил потом свои действия Дамир Юсупов.

Руководили эвакуацией пассажиров бортпроводники. Благодаря их сработанности и спокойствию удалось избежать паники и неразберихи на борту - все заняло несколько минут. А фраза старшего бортпроводника Дмитрия Ивлицкого - "Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы" - стала мемом в соцсетях и появилась на мерче авиакомпании.

Позднее - в ноябре - пилоты Airbus А321 получили в Кремле звезды Героев России. Бортпроводникам вручили ордена Мужества.