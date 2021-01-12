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12.01.2021 10:29
Рубрика: Происшествия

Авиакомпания сообщила о взломе Instagram-aккаунта пилота Дамира Юсупова

Текст: Татьяна Воробьева

Авиакомпания "Уральские авиалинии" сообщила, что сегодня ночью злоумышленники взломали Instagram-aккаунт Героя России, пилота Дамира Юсупова, который прославился после того, как сумел посадить пассажирский лайнер на кукурузном поле в Подмосковье.

От имени летчика на его странице разместили просьбу помочь со сбором денег на лечение матери, попавшей в ДТП, в одном из постов опубликована выписка из больницы. На срочную операцию якобы не хватает 350 тысяч рублей. Далее идут данные карты для пожертвований.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"Убедительная просьба не переводить денежные средства на указанные банковские реквизиты. Они принадлежат мошенникам", - говорится в официальном сообщении авиакомпании.

Напомним, ставший легендарным рейс 178 Жуковский - Симферополь с 226 пассажирами 15 августа 2019 года при взлете столкнулся со стаей птиц. После отказа двигателей командир экипажа принял решение срочно сажать машину.

"Делать разворот было поздно, я видел, что под нами поле большое, с высокой травой. То есть она поможет сделать экстренную посадку более мягкой, и машину не разорвет на части. По той же причине не выпустили шасси - чтобы колеса не запутались ", - объяснил потом свои действия Дамир Юсупов.

Руководили эвакуацией пассажиров бортпроводники. Благодаря их сработанности и спокойствию удалось избежать паники и неразберихи на борту - все заняло несколько минут. А фраза старшего бортпроводника Дмитрия Ивлицкого - "Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы" - стала мемом в соцсетях и появилась на мерче авиакомпании.

Позднее - в ноябре - пилоты Airbus А321 получили в Кремле звезды Героев России. Бортпроводникам вручили ордена Мужества.

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