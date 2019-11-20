В Кремле наградят пилотов, посадивших самолет на кукурузное поле

Пилоты, совершившие аварийную посадку самолета Airbus А321 на поле в Жуковском, в четверг получат звезды Героев России в Кремле.

Бортпроводникам, которые руководили эвакуацией, во время которой родилась знаменитая фраза "Идем правее, на Солнце, вдоль рядов кукурузы", вручат ордена Мужества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Уральские авиалинии".

Напомним, глава государства Владимир Путин подписал указ о награждении экипажа лайнера 16 августа, на следующий день после инцидента. Борт выполнял рейс из Москвы в Симферополь. На взлете лайнер столкнулся со стаей чаек, после чего двигаетели отказали, а разворачиваться было уже поздно, поэтому командир Дамир Юсупов решил совершить жесткую посадку без выпуска шасси. После этой истории свалку рядом с Жуковским, которая стала местом гнездовий птиц, решили убрать в 2020 году.

Кстати ранее экипажу вручали награды регионального уровня. Губернатор Свердловской области презентовал каждому по однокомнатной квартире на окраине Екатеринбурга. Пилоты и бортпроводники уже три месяца находятся в центре внимания, их имена не сходят с новостных лент, поэтому, например, Дамир Юсупов не озвучивает свое имя пассажирам, чтобы избежать волнений на борту.