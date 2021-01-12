Причиной пожара в екатеринбургской многоэтажке могли стать свечи

В ГУ МВД России по Свердловской области рассказали об одной из версий причин пожара на улице Рассветной в Екатеринбурге, в результате которого погибли восемь человек, в том числе шестилетняя девочка.

По словам главы пресс-службы ведомства Валерия Горелых, в квартире, где вспыхнул огонь, из-за большого долга была отключена электроэнергия. В полиции предполагают, что в такой ситуации в темное время суток семья пользовалась свечами, что могло стать причиной возгорания.

Огонь в квартире на втором этаже девятиэтажного дома вспыхнул около 3 часов ночи. Спасатели прибыли на место ЧП за считанные минуты. Из дома эвакуировали 90 жильцов, поначалу их размещали в пожарных автомобилях (на улице в тот момент было холодно - минус 27 градусов), позже на базе соседней гимназии развернули пункт временного содержания. Спасти удалось не всех: восемь человек погибли, среди них - шестилетняя девочка. По предварительной версии, причина смерти людей - отравление угарным газом.

- Сильное задымление в подъезде, - объяснил журналистам временно исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов. - Если бы люди остались в квартирах, вышли на балконы, пожарные бы всех эвакуировали. Но случилось то, что случилось.

Городские власти пообещали оказать материальную помощь семьям погибших. Ситуация также находится на контроле губернатора Свердловской области.