В Twitter удален аккаунт екатеринбурженки, просившей помощи при пожаре

Страница жительницы дома по улице Рассветной, 7 в Екатеринбурге, которая ночью писала о пожаре в Twitter и просила помощи, удалена: при попытке открыть ссылку появляется окошко - "такой учетной записи нет".

Напомним, пожар в двухподъездной девятиэтажке в спальном районе города случился в ночь на 12 января. Трагедия унесла жизни восьми людей, в том числе ребенка.

Тревожные сообщения в Twitter пользователь начала публиковать в начале четвертого часа ночи. "Вызовите пожарных", "Верхний этаж, не можем спуститься", "Я с ребенком взаперти", "Квартира снизу горит, задыхаемся", - писала она.

Было две фотографии: на одной видно лицо женщины, второй снимок нечеткий. Официальной информации о судьбе автора постов ведомства не сообщают, но в списках погибших значится 39-летняя женщина и ее семилетняя дочь - ребенок скончался по пути в больницу. Семья жила как раз на девятом этаже.