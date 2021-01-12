Установлены личности всех погибших при пожаре в Екатеринбурге

Свердловские сыщики установили личности всех, кто погиб при пожаре в доме на улице Рассветной в Екатеринбурге.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в квартире, где произошло возгорание, погибла 45-летняя женщина и ее 39-летний сожитель. Сын хозяйки жилья - 17-летний юноша - получил отравление угарным газом и ожоги 1 и 2 степени в области коленей и стоп, сейчас он находится в больнице.

- Сожитель матери мальчика неоднократно привлекался сотрудниками полиции к ответственности за употребление алкоголя в общественных местах, - добавил Валерий Горелых. - Мужчина не являлся биологическим отцом мальчику, родной отец с семьей не жил, но участвовал в жизни сына.

Также в сгоревшей квартире нашли тела двух мужчин, которые пришли в гости: один из них - 1946 года рождения, второй - 1979 года рождения.

Кроме этого, погибли жильцы двух квартир на девятом этаже: 54-летняя женщина с 43-летним сожителем, и 39-летняя мама с семилетней дочкой.

По предварительной версии, причина гибели людей - отравление угарным газом. Среди вероятных причин пожара - неосторожное обращение с огнем. Квартира, где начался пожар, была отключена от электроэнергии за долги, по предположениям следователей, жильцы в темное время суток могли использовать свечи. Очаг возгорания находился около дивана, сообщили в областной прокуратуре, а в помещении были сигаретные окурки.