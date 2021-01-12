Реконструкция трассы М1 от МКАД до 66 км завершится до конца года

"За счёт разделения потоков произойдет увеличение пропускной способности, снизится риск ДТП и заторов", - сообщили в ГК "Автодор".
С опережением графика на полгода были сданы в эксплуатацию участок с 46-го по 54-й км трассы и разворотная петля на 25-м километре. На следующем отрезке, запланированном к введению до конца года, идет возведение транспортной развязки на 63-м км трассы.
"Проект включает в себя строительство трех новых путепроводов в створе мостов и московского железнодорожного кольца, - отметили в ГК "Автодор". - Дорожники меняют устаревшее пролетное строение железнодорожного путепровода на новые арки. Две новые арки будут установлены в марте этого года".
Как уверяют строители, работы, требующие перекрытия части полос, будут проходить по ночам, так что серьезного ограничения движения по магистрали не случится. Монтаж арок путепроводов завершат к июню, чтобы не осложнять ситуацию на шоссе в летнее время, когда к обычному потоку прибавятся еще и дачники.
Реконструкцию участка с 45-го по 66-й км трассы М-1 начали в 2019 году, уточнили в ГК "Автодор". Реконструкция "Минки" от МКАД до 83 км будет завершена к 2024 году. В тот же срок будет реконструирована развязка на 86-м км. После этого добраться от МКАД до "большой бетонки" (дороги А-108) можно будет за 40 минут, уверяют в ГК "Автодор".