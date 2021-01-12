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12.01.2021 18:19
Рубрика: Дороги

Реконструкция трассы М1 от МКАД до 66 км завершится до конца года

Текст: Алексей Дуэль
Реконструкция трассы М-1 "Беларусь" на участке от МКАД до 66-го км будет завершена до конца 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба государственной компании "Автодор". После завершения всех работ водителям станет доступна шестиполосная магистраль. На ней будут устроены развязки, модернизированы пересекающие ее путепроводы.

"За счёт разделения потоков произойдет увеличение пропускной способности, снизится риск ДТП и заторов", - сообщили в ГК "Автодор".

Фото: Александр Корольков/РГ
Открыто движение по четырем участкам ЦКАД

С опережением графика на полгода были сданы в эксплуатацию участок с 46-го по 54-й км трассы и разворотная петля на 25-м километре. На следующем отрезке, запланированном к введению до конца года, идет возведение транспортной развязки на 63-м км трассы.

"Проект включает в себя строительство трех новых путепроводов в створе мостов и московского железнодорожного кольца, - отметили в ГК "Автодор". - Дорожники меняют устаревшее пролетное строение железнодорожного путепровода на новые арки. Две новые арки будут установлены в марте этого года".

Как уверяют строители, работы, требующие перекрытия части полос, будут проходить по ночам, так что серьезного ограничения движения по магистрали не случится. Монтаж арок путепроводов завершат к июню, чтобы не осложнять ситуацию на шоссе в летнее время, когда к обычному потоку прибавятся еще и дачники.

Реконструкцию участка с 45-го по 66-й км трассы М-1 начали в 2019 году, уточнили в ГК "Автодор". Реконструкция "Минки" от МКАД до 83 км будет завершена к 2024 году. В тот же срок будет реконструирована развязка на 86-м км. После этого добраться от МКАД до "большой бетонки" (дороги А-108) можно будет за 40 минут, уверяют в ГК "Автодор".