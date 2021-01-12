Режиссер "На игле" Дэнни Бойл снимет сериал об истории Sex Pistols

Год начинается с валящей с ног новости: лауреат премии "Оскар" Дэнни Бойл, чуть было не ставший постановщиком нового "Бонда" режиссер дилогии "На игле", займется биографическим сериалом о главной панк-группе планеты Sex Pistols.

Как передает Variety, шоу, съемки которого начнутся 7 марта, выйдет на канале FX. Бойл - режиссер и исполнительный продюсер предприятия.

Рабочее название проекта, который будет решен в формате мини-сериала, - Pistols. В основу скрипта лягут вышедшие в 2018-м мемуары сооснователя и гитариста SP Стива Джонса Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol. Их адаптацией заняты Крэйг Пирс ("Мулен Руж", "Великий Гэтсби") и Фрэнк Коттрел Бойс ("Прощай, Кристофер Робин!").

Прочий каст так же уже определен: самого Джонса сыграет Тоби Уоллес ("Молочные зубы"), Джонни "Роттена" Лайдона - Энсон Бун ("1917"), иконического Сида Вишеса - Луис Патридж (сиквел "Приключений Паддингтона"), Пола Кука - Джейкоб Слейтер, Глена Мэтлока - Фабьен Франкель ("Змей").

В более фоновых ролях: Дилан Ллевелин (сериал "Девчонки из Дерри"), который сыграет Уолли Найтингейла, участника первого состава будущих Sex Pistols, далее изгнанного Маклареном, Сидни Чендлер ("Не волнуйся, солнышко") - солистку The Pretenders Крисси Хайнд, Эмма Эпплтон (Ренфри из "Ведьмака") - подругу Вишеса Нэнси Спанджен, тогда как Мэйси Уильямс, Арья Старк из "Игры престолов", изобразит другую корневую панк-икону, модель и актрису Памелу "Джордан" Рук.

Дата премьеры этой по всем пока признакам сочной конфеты в шести сериях пока не называется.