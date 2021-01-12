Трамп отказался говорить о своей отставке

Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос журналистов, намерен ли он уйти в отставку после призывов к этому со стороны представителей Демократической партии в Конгрессе, сообщает Reuter's.

Демократы призвали Трампа оставить свой пост на фоне беспорядков в Вашингтоне, во время которых толпа его сторонников взяла приступом Капитолий 6 января.

Также среди демократов обсуждается возможность объявить Трампу импичмент. Но, учитывая, что на 20 января назначена инаугурация нового президента США Джозефа Байдена, маловероятно, что процедура импичмента будет задействована. Как пояснил 9 января бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, выступая в эфире телеканала CNN, импичмент или попытка отставки Трампа по 25-й поправке к конституции (если вице-президент Майкл Пенс и администрация Трампа заявят о недееспособности президента) не дадут результата, поскольку в таком случае Трамп должен будет передать свои полномочия вице-президенту Пенсу, что приведет к отсрочке инаугурации Байдена.