В Госдуму внесут законопроект о дополнительной индексации пенсий

"Вместе с коллегами по фракции ЛДПР в Государственной Думе и в Совете Федерации предлагаем конкретный механизм индексации, законодательно закрепляющий возможность максимальной защиты размера пенсионных выплат. Собственно, это то, что и предложил президент - обеспечить индексацию не реже одного раза в год, чего ныне действующим законодательством не предусмотрено",- отмечает Нилов.

В пояснительной записке к документу говорится, что в период с 2019 по 2025 год предусмотрено увеличение размеров страховых пенсий и фиксированной выплаты к ним один раз в год с 1 января. Но с 2025 года страховые пенсии будут каждый год индексироваться уже в два этапа: с 1 февраля - на уровень инфляции, и с 1 апреля - исходя из роста доходов Пенсионного фонда России (ПФР). Фиксированная выплата с 2025 года будет индексироваться один раз с 1 февраля - на уровень инфляции.

Авторы инициативы предлагают другую схему. Социальные пенсии, которые назначаются тем, у кого не выработан стаж, как и сейчас, будут индексироваться ежегодно с 1 апреля. Но с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошедший год. А если темп инфляции превысит темп роста прожиточного минимума пенсионера, то должна быть предусмотрена дополнительная индексация с 1 июля.

Страховые пенсии предлагают индексировать с 1 января - исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента (а с 2025 года - с 1 февраля на уровень инфляции), и с 1 апреля - исходя из роста доходов ПФР.