В линейке Lexus может появиться новый рамный внедорожник

Модельный ряд Lexus может быть расширен за счёт появления ещё одного внедорожника. О рассмотрении планов по выпуску новой модели сообщил глава Lexus Эндрю Гиллеланд.

Топ-менеджер привёл в пример Ford Bronco: "Они смогли найти клиентов на этот автомобиль, и разве это не доказывает, что сегмент аутентичных честных внедорожников может развиваться, - сказал в беседе с Automotive News Гиллеланд. - Это не секрет, что Toyota 4Runner не молод, но ведь он раз от раза бьёт собственные рекорды продаж".

Гиллеланд отметил, что в арсенале Lexus есть платформы, которые могут быть взяты за основу для нового внедорожника.

"Думаю, будет глупо, если в Lexus откажутся от расширения модельного ряда, - заявил глава подразделения автомобильных операций Toyota Motor North America Джек Холлис. - Мы наблюдаем повышенный спрос к внедорожникам Toyota, и он начинает распространяться на Lexus".

Положительным образом на репутации нового внедорожника Lexus может сказаться уход с рынка США Toyota Land Cruiser 200.