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12.01.2021 14:10
Рубрика: Легковые авто

В линейке Lexus может появиться новый рамный внедорожник

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Lexus. Фото: Пресс-служба Lexus.
Фото: Пресс-служба Lexus.

Модельный ряд Lexus может быть расширен за счёт появления ещё одного внедорожника. О рассмотрении планов по выпуску новой модели сообщил глава Lexus Эндрю Гиллеланд.

Фото: Роспатент
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Топ-менеджер привёл в пример Ford Bronco: "Они смогли найти клиентов на этот автомобиль, и разве это не доказывает, что сегмент аутентичных честных внедорожников может развиваться, - сказал в беседе с Automotive News Гиллеланд. - Это не секрет, что Toyota 4Runner не молод, но ведь он раз от раза бьёт собственные рекорды продаж".

Гиллеланд отметил, что в арсенале Lexus есть платформы, которые могут быть взяты за основу для нового внедорожника.

"Думаю, будет глупо, если в Lexus откажутся от расширения модельного ряда, - заявил глава подразделения автомобильных операций Toyota Motor North America Джек Холлис. - Мы наблюдаем повышенный спрос к внедорожникам Toyota, и он начинает распространяться на Lexus".

Положительным образом на репутации нового внедорожника Lexus может сказаться уход с рынка США Toyota Land Cruiser 200.

#Lexus