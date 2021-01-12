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Рубрика: Общество

ВОЗ: Мир не сможет достичь коллективной иммунизации в 2021 году

Несмотря на усилия властей по массовой вакцинации населения от COVID-19, создать коллективный иммунитет во всем мире в 2021 году не получится. "Даже теперь, когда вакцины начали защищать наиболее уязвимых людей, мы не сможем достичь какого-либо уровня популяционного иммунитета в 2021 году", - заявила Сумия Сваминатан, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Мнение специалиста публикует ТАСС.

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Как ранее писала "Российская газета", если вакцинировать 50 и менее процентов населения, то эпидемию не получится остановить. За короткий срок нужно привить 3/4 населения Земли. В ВОЗ подчеркивают, что меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции необходимо соблюдать как минимум до конца 2021 года.

Добавим, что прививки от COVID-19 в первую очередь необходимы людям с ожирением и диабетом, а также тем, кто старше 50 лет. Риск умереть от коронавируса у них выше на 50 процентов.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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