ВОЗ: Мир не сможет достичь коллективной иммунизации в 2021 году

Несмотря на усилия властей по массовой вакцинации населения от COVID-19, создать коллективный иммунитет во всем мире в 2021 году не получится. "Даже теперь, когда вакцины начали защищать наиболее уязвимых людей, мы не сможем достичь какого-либо уровня популяционного иммунитета в 2021 году", - заявила Сумия Сваминатан, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Мнение специалиста публикует ТАСС.

Как ранее писала "Российская газета", если вакцинировать 50 и менее процентов населения, то эпидемию не получится остановить. За короткий срок нужно привить 3/4 населения Земли. В ВОЗ подчеркивают, что меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции необходимо соблюдать как минимум до конца 2021 года.

Добавим, что прививки от COVID-19 в первую очередь необходимы людям с ожирением и диабетом, а также тем, кто старше 50 лет. Риск умереть от коронавируса у них выше на 50 процентов.