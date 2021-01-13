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Автор "Нормальных людей" Салли Руни выпустит новый роман осенью

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    13.01.2021, 15:46
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Молодая ирландская писательница Салли Руни, выпустившая романы "Нормальные люди" и "Разговоры с друзьями" - сериал по первому произвел фурор прошлой весной, а второй сейчас адаптируют для телевидения, - анонсировала выпуск нового романа. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фото: kinopoisk.ru
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По сообщению издания со ссылкой на издательство Farrar, Straus and Giroux, являющееся подразделением Macmillan, книга получит название "Прекрасный мир, где ты?" (Beautiful World, Where Are You). В ней речь пойдет о четырех молодых уроженцах Ирландии, которые борются с невзгодами, выпавшими на их долю.

По сюжету произведения писательница Элис предлагает складскому рабочему Феликсу отправиться с ней в Рим. Между тем лучшая подруга Элис, Эйлин, в попытке забыть о романе, закончившемся разрывом, пытается завоевать сердце Саймона, друга детства Элис. Дальнейшее повествование посвящено динамике отношений между неравнодушными друг к другу людьми, ссорам, непониманию, состраданию, прощению, воссоединению и новым разногласиям. Удастся ли компании друзей сохранить светлое во взаимоотношениях, пронеся их через мрак треволнений? Сумеют ли они найти в себе силы, чтобы не утратить веру в прекрасный мир во всей его полноте? Таковы ключевые вопросы произведения, о которых поведали издатели.

"Прекрасный мир, где ты?" выйдет в свет на английском языке 7 сентября 2021 года.

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