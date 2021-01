Автор "Нормальных людей" Салли Руни выпустит новый роман осенью

Молодая ирландская писательница Салли Руни, выпустившая романы "Нормальные люди" и "Разговоры с друзьями" - сериал по первому произвел фурор прошлой весной, а второй сейчас адаптируют для телевидения, - анонсировала выпуск нового романа. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По сообщению издания со ссылкой на издательство Farrar, Straus and Giroux, являющееся подразделением Macmillan, книга получит название "Прекрасный мир, где ты?" (Beautiful World, Where Are You). В ней речь пойдет о четырех молодых уроженцах Ирландии, которые борются с невзгодами, выпавшими на их долю.

По сюжету произведения писательница Элис предлагает складскому рабочему Феликсу отправиться с ней в Рим. Между тем лучшая подруга Элис, Эйлин, в попытке забыть о романе, закончившемся разрывом, пытается завоевать сердце Саймона, друга детства Элис. Дальнейшее повествование посвящено динамике отношений между неравнодушными друг к другу людьми, ссорам, непониманию, состраданию, прощению, воссоединению и новым разногласиям. Удастся ли компании друзей сохранить светлое во взаимоотношениях, пронеся их через мрак треволнений? Сумеют ли они найти в себе силы, чтобы не утратить веру в прекрасный мир во всей его полноте? Таковы ключевые вопросы произведения, о которых поведали издатели.

"Прекрасный мир, где ты?" выйдет в свет на английском языке 7 сентября 2021 года.