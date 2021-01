Чем вскоре порадует британское кино: 24 интересных проекта

Несмотря на треволнения политического и медицинского характера, ближайший год обещает порадовать любителей британского кино и сериалов целой россыпью интересных работ.

Ранее "Кинократия" рассказывала о списке наиболее ожидаемых экранизаций ведущих британских телеканалов, который составили эксперты Radio Times, а также о недавних инвестициях Netflix в британские проекты. Теперь настала очередь поделиться избранным из длинного списка грядущих в обозримом будущем киноновинок, подготовленного порталом Den of Geek. Он включает в себя продукцию BBC, ITV, Channel 4, Sky, Netflix и других компаний. Очевидно, не все из них найдут свое воплощение в 2021-м из-за ограничений, введенных на фоне пандемии COVID-19, однако вспомнить о целой россыпи интересных проектов все же стоит. В них сыграют Ричард Армитадж, Риз Ахмед, Шон Бин, Стивен Грэм, Тоби Джонс, Рори Киннир, Эндрю Скотт, Дэвид Теннант, Эйдан Тернер, Эмили Уотсон, Колин Фаррелл, Мартин Фримен, Том Хиддлстон и другие.

1. Англистан (Englistan) - с нетерпением ожидаемый сериал, анонсированный актером и рэпером Ризом Ахмедом ("Город тусклых огней", "Братья Систерс", "Веном") еще в 2018-м году. В нем будет рассказываться о жизни в Великобритании трех поколений пакистанских эмигрантов и изменениях, произошедших с того времени как в самом обществе, так и в отдельно взятой семье.

2. "Вокруг света за 80 дней" (Around the World in 80 Days) - очередная экранизация бессмертного приключенческого романа, созданного Жюлем Верном. Съемки должны были закончиться в прошлом году, но этому помешала пандемия COVID-19 и введенные ограничения. Инициатором путешествия, Филеасом Фоггом станет, кстати, не кто иной, как Дэвид Теннант, непревзойденный Десятый Доктор из "Доктора Кто" .

3. "Время" (Time) - интригующая трехсерийная драма с Шоном Бином ("Великолепные Медичи", "Игра престолов"), и Стивеном Грэмом ("Туманные отношения", "Табу", "Ошибка 404") по сценарию Джимми МакГоверна, не так давно подарившего кинематографу проникновенного "Сломленного" с Бином в главной роли. Главной темой повествования станут реалии современной британской пенитенциарной системы и человеческая драма эпических масштабов, разворачивающаяся по обе стороны тюремной решетки.

4. Леонардо (Leonardo) - сериал о жизни и творчестве знаковой фигуры эпохи Возрождения, прославленного художника, ученого и изобретателя с Эйданом Тернером ("Полдарк") в главной роли.

5. "Прежде, чем мы умрем" (Before We Die) - английская шестисерийная версия скандинавского триллера под тем же названием (Innan vi dör) 2017 года выпуска. В нем рассказывается о расследовании, которое ведет женщина-детектив. В скором времени оказывается, что ее собственный сын-подросток - агент под прикрытием и работает на преступников, которых его мать пытается вывести на чистую воду.

6. "Разговоры с друзьями" (Conversations With Friends) - экранизация второго романа современной ирландской писательницы Салли Руни. Первый роман "Нормальные люди", привлек к себе внимание читателей и литературных критиков, но именно экранизация, подготовленная Леонардом Абрахамсоном и Хетти Макдональд, произвела настоящий фурор. Работать над новым проектом также будет Абрахамсон, предполагается выпуск 12-ти серий получасовой продолжительности.

7. "Северные воды" (The North Water) - мини-сериал по роману Иэна МакГуайра, режиссером которого стал Эндрю Хей ("Положитесь на Пита", "45 лет"), расскажет о скитаниях жестокого убийцы Генри Дракса. Дракс нанимается на судно, ведущее китобойный промысел, и отправляется в путешествие в сторону Антарктики. Самое интригующее в проекте - актерский состав. В сериале снимутся: Колин Фаррелл, Стивен Грэм, Петер Муллан и Том Кортни.

8. "Смерть приходит в конце" (Death Comes as the End) - экранизация единственного исторического романа мастера детектива Агаты Кристи, действие которого разворачивается в Фивах в 2000 году до нашей эры.

9. "Человек внутри" (Inside man) - четырехсерийный триллер Стивена Моффата, одного из создателей "Шерлока", "Дракулы" и самой пока что успешной части возобновленного "Доктора Кто". О проекте известно не много - зрители станут свидетелями того, как судьбы заключенного американской тюрьмы и женщины, запертой в подвале дома священника в Англии, оказываются переплетенными между собой самым удивительным образом.

10. "Человек-слон" (The Elephant Man) - новый взгляд на жизненную трагедию Джозефа Меррика, страдавшего нейрофиброматозом I типа. История его жизни была увековечена Дэвидом Линчем в фильме 1980 года. На настоящий момент известно, что в съемках должен был принять участие актер из "Очень странных дел" Чарли Хитон, однако каких-либо новостей об этом проекте в течение последних месяцев не поступало.

11. "Том Джонс" (Tom Jones) - возможно, грядет новая экранизация бессмертного романа английского писателя Генри Филдинга "История Тома Джонса, найденыща". В ноябре 2019 года проскочила весть о том, что подготовка сценария близится к завершению, так что шансы на продвижение работы в этом году сохраняются

12. "Кровавые земли" (Bloodlands) - североирландский детективный мини-сериал Пита Трэвиса с Джеймсом Несбиттом ("Джекилл", трилогия о "Хоббите", "Пропавший без вести") в главной роли. Нэсбитт сыграет детектива, который приступает к расследованию старого нераскрытого дела, обретающего не только профессиональную, но и личную значимость для сотрудника органов правопорядка.

13. "Дэнни Бой" (Danny Boy) - реальная история о военнослужащем Брайане Вуде, который был обвинен в причастности к совершению военных преступлений в Ираке. Адвокат Фил Шайнер, представлявший интересы одного из иракских граждан, стал инициатором подачи ряда исков против министерства обороны Соединенного Королевства, указывая на многочисленные нарушения прав человека со стороны британского контингента в Афганистане и Ираке. Впоследствии адвокатская фирма Шайнера была закрыта. Роль Вуда сыграет Энтони Бойл, а Шайнера - замечательный и неповторимый Тоби Джонс (Калвертон из "Шерлока").

14. "Домина" (Domina) - восьмисерийная история о жизни одного древнеримского семейства, подготовленная Саймоном Бёрком, одним из сценаристов "Фортитьюда". События будут развиваться вокруг коварной Ливии Друзиллы, жены Октавиана Августа, матери императора Тиберия, после убийства Юлия Цезаря, в котором были замешаны ее родные.

15. "Грейс" (Grace) - шоураннер "Молодого Морса" Рассел Льюис создаст две полнометражных экранизации на основе детективов Питера Джеймса, объединенных персоной Роя Грейса, следователя из Брайтона, чья жена пропала без вести. Кинематографической обработке подвергнутся две дебютных книги серии - "Убийственно просто" (Dead Simple) и "Убийственно красиво" (Looking Good Dead). Оба эти романа переведены на русский язык. Роль детектива сыграет Джон Симм, Мастер из обновленного "Доктора Кто".

16. "Держись рядом" (Stay Close) - еще одна экранизация, на этот раз речь о драме с элементами триллера за авторством Дэниэла Блоклхёрста. Напомним, что в 2020 году на экраны вышла "Незнакомка" по другому его произведению. Над новым мини-сериалом будет работать та же съемочная группа, в главной роли снова выступит Ричард Армитадж ("Север и Юг", "Ганнибал", трилогия о "Хоббите"), а также Джеймс Нэсбитт.

17. "Ландшафтные дизайнеры" (Landscapers) - четырехчастная картина с Оливией Колман ("Убийство на пляже", "Фаворитка", "Корона") в главной роли, основанная на реальных событиях. Ей предстоит сыграть Сьюзан, жену Кристофера Эдвардса, который убил ее родителей и похоронил их на приусадебном участке. Далее последовал методичный вывод денежных средств со счетов пожилой супружеской пары с молчаливого согласия Сьюзан. О совершенном преступлении широкой публике стало известно в 2014 году.

18. "Ридли Роуд" (Ridley Road) - экранизация одноименной книги Джо Блум, состоящая из четырех серий, рассказывающая о борьбе с остатками фашистских настроений в Лондоне шестидесятых. По мнению актрисы и сценариста Сары Сулемани, мини-сериал покажет "мрачную сторону" британской столицы, диаметрально противоположную атмосфере "свингующих шестидесятых", которую рисует воображение при упоминании этого периода. В сериале снимутся такие звезды как Рори Киннир, Эдди Марсан и Саманта Спиро.

19. "Рипли" (Ripley) - очередная экранизация, на этот раз по мотивам пенталогии Патрисии Хайсмит о "талантливом мистере Рипли", ранее уже появлявшемся на экране. Первый сезон будет охватывать события, которые стали предметом рассмотрения одноименного фильма Энтони Мингеллы, когда Том Рипли, человек без определенного рода занятий, получает заманчивое предложение от состоятельного бизнесмена. Ему предстоит возвратить из Италии непутевого сына своего клиента, который слишком увлекся красотами и соблазнами, на которые щедра Италия. Мистера Рипли сыграет Эндрю Скотт, а юного Дикки - Джонни Флинн.

20. Rogue Heroes - широкомасштабный проект Стивена Найта, создателя "Острых козырьков" и "Табу", вдохновленный книгой историка Бена Макинтайра о создании Специальной авиадесантной службы, специального подразделения вооружённых сил Великобритании, (SAS: Rogue Heroes), и его боевом пути. Одно время ходили слухи о том, что в съемках может принять участие Том Харди, давно плодотворно сотрудничающий с Найтом.

21. "Непутевые" (The Irregulars) - очередная дань памяти Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону в оформлении Netflix. Этот сериал расскажет о беспросветных буднях детей и подростков из малообеспеченных семей в викторианском Лондоне, которым ничего не остается, кроме как зарабатывать себе на пропитание любым мыслимым образом. И работа на великого сыщика - далеко не самое худшее, что можно себе представить. Роль детектива сыграет Генри Ллойд-Хьюз, обогащая собственной персоной галерею актеров, ставших воплощением одного из знаковых литературных персонажей.

22. "Сотрудник службы реагирования" (The Responder) - шестисерийный сериал с Мартином Фрименом, который запомнился в ушедшем году благодаря своему участию в новой трактовке "Говорящих голов Алана Беннетта". Ему предстоит сыграть сотрудника ливерпульской службы быстрого реагирования, который работает в ночную смену. Ему приходится - помимо непростых профессиональных обязанностей - справляться с собственными проблемами психологического характера. И уж что-что, а разъяренный маленький человек - конек Фримена, стоит взять первый сезон "Фарго", четвертый сезон "Шерлока", "Настрогали" и другие талантливые работы актера. Особый интерес сериалу придает то, что сценарий создал Тони Шумахер, новый человек на BBC, имеющий профессиональный опыт в описываемой сфере.

23. "Слишком близко" (Too Close) - замечательная актриса Эмили Уотсон ("Рассекая волны" фон Триера, "Яблочный двор", "Чернобыль" , "Третий день"), воплощающая внутренний мир героинь с психическими отклонениями настолько правдоподобно, что становится не по себе, снимется в экранизации одноименного романа Натали Дэниелс (за этим псевдонимом скрывается Клара Саламан) о судебном психиатре, оказывающей помощь пациентке, совершившей чудовищное преступление, о котором она якобы не помнит. Отношения героинь выходят за рамках профессиональных - обе оказываются вовлеченными в межличностное противостояние, отравленное соперничеством и манипуляциями.

24. "Белый аист" (White Stork) - десятисерийный политический сериал, создаваемый Netflix совместно с британскими компаниями расскажет о Джеймсе Купере, чье прошлое омрачено нелицеприятными подробностями, аккурат накануне парламентских выборов. Главную роль в нем сыграет Том Хиддлстон ("Мстители", "Ночной администратор", "Высотка"), а режиссером станет Кристоффер Нюхольм ("Убийство", "Молодой Морс", "Табу") .