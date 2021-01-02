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В Англии назвали самые ожидаемые экранизации года

Новости
    02.01.2021, 14:33
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ Masterpiece PBS Фото: youtube.com/ Masterpiece PBS
Фото: youtube.com/ Masterpiece PBS

Британское издание Radio Times подготовило список экранизаций, которые смогут порадовать книголюбов в 2021 году.

Фото: kinopoisk.ru
Итоги 2020 года: 13 лучших российских фильмов по версии "Кинократии"

1. "В поисках любви" (The Pursuit of Love) по роману одной из интереснейших персон британского бомонда середины XX века Нэнси Митфорд с Лили Джеймс , Эндрю Скоттом, Домиником Уэстом и Эмили Бичем .

2. "Будет больно" (This is Going to Hurt) по воспоминаниям британского врача гинеколога Адама Кея с Беном Уишоу в главной роли.

3. "Разговоры с друзьями" (Conversations With Friends) молодой ирландской писательницы Салли Руни, написавшей занятную подростковую драму "Нормальные люди", которая не в последнюю очередь благодаря стараниям Леонарда Абрахамсона и Хетти МакДональд превратилась в однозначно лучший и самый проникновенный романтический сериал прошлого года.

Фото: kinopoisk.ru
Главные фильмы 2020 года по версии "Кинократии"

4. "Анатомия скандала" (Anatomy of a Scandal) Сары Воэн о харассменте в британских политических кругах, снимаемая под режиссерским руководством С.Дж. Кларксон ("Декстер", "Банши", "Винил") с участием Сиенны Миллер, Мишель Докери и Руперта Френда.

5. "Девять идеальных незнакомцев" (Nine Perfect Strangers) Лианы Мориарти в режиссерском обрамлении Джонатана Левина ("Жизнь прекрасна", "Как это делается в Америке") с Николь Кидман и Майклом Шенноном .

6. "Улица светлячков" (Firefly Lane) по роману Кристин Ханны, рассказавшей о трогательной дружбе двух женщин, начавшейся в детстве и не померкшей даже тридцать лет спустя, в главных ролях снялись Бо Гарретт, Сара Чок, Роан Кертис, Кэтрин Хайгл и другие.

7. "Там, где раки поют" (Where the Crawdads Sing) Делии Оуэнс , ода Северной Каролине и ее природе с примесью то ли воспоминаний, то ли конфабуляций об убийстве семидесятилетней давности со звездой "Нормальных людей" Дейзи Эдгар-Джонс.

8. "О всех созданиях - больших и малых" (All Creatures Great and Small), второй сезон замечательного сериала на основе бессмертных воспоминаний британского ветеринара Джеймса Хэрриота, погружающий зрителя в суровый и вместе с тем чарующий мир Северной Англии середины прошлого века.

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