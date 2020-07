"Мориарти" и звезда "Прослушки" сыграют в новом сериале BBC

BBC One в очередной раз радует зрителей экранизацией интересных, но малоизвестных за пределами Великобритании литературных произведений. На очереди - роман "В поисках любви" (The Pursuit of Love) Нэнси Митфорд (1904-1973), сообщает Digital Spy.

Нэнси Митфорд принадлежала к высшей степени экстравагантному семейству Митфорд, многочисленные члены которого, как часто бывает в случае с островной аристократией, умудрялись сочетать несочетаемое - одних обуревала страсть к писательству и мемуаристике, другие посвятили себя общественной деятельности, третьи испытывали симпатии к коммунизму, а четверные пылали неприкрытой любовью к нацистской Германии.

Нэнси Митфорд пошла по первому пути и запомнилась потомкам как автор любовных романов и новелл, в которых содержится множество остроумных и метких характеристик французского и английского общества в период между двумя мировыми войнами, а также культурно-исторических исследований - о мадам де Помпадур, Вольтере и французском абсолютизме (переведены на русский язык).

Феномен семьи Митфорд был, среди прочего, иронично обыгран Аланом Беннеттом в книге "Непростой читатель".

В 1956 году она стала редактором занимательной книги "Положение обязывает: изучение отличительных характеристик английской аристократии" (Noblesse Oblige: An Inquiry into the Identifiable Characteristics of the English Aristocracy), в которую вошло ее знаменитое эссе, ранее напечатанное в журнале Encounter, где Митфорд исследует лексику аристократии и представителей среднего класса. Эта публикация сыграла достаточно заметную роль в становлении исследований о социолектах Великобритании.

В трехсерийной экранизации "В поисках любви" примут участие Лили Джеймс ("Аббатство Даунтон", "Война и мир"), Эндрю Скотт ("Шерлок", "Дрянь"), Доминик Уэст ("Отверженные") и Эмили Бичем ("Да здравствует Цезарь!"). Лили Джеймс сыграет Линду Радлетт, а Бичем - ее двоюродную сестру Фанни Логан. Адаптацией литературного первоисточника займется Эмили Мортимер.