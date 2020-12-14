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Аткинсон против пчелы: Netflix готовит 7 новых британских проектов

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    14.12.2020, 18:41
Текст:   Юлия Авакова
Фото: www.kinopoisk.ru Фото: www.kinopoisk.ru
Фото: www.kinopoisk.ru

Стриминговый сервис Netflix сдержал свое обещание по удвоению финансирования произведений британского кинематографа, переживающего в экономическом плане далеко не лучшие времена.

Фото: kinopoisk.ru
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Семь новых проектов (среди которых нашлось место фильмам ужасов, научной фантастике, романтическим драмам и комедиям) объединят усилия известных режиссеров и актеров (среди них, например - Роуэн Аткинсон и Сэм Мэндес), а также еще малоизвестных профессионалов. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

"Детеныш северного оленя" (Baby Reindeer) станет экранизацией успешного моноспектакля шотландского писателя и актера Ричарда Гэдда ("Городские легенды", "Ошибка 404") в основе которого - реальная история отношений Гэдда и преследовавшей его женщины, заставших его осознать истоки глубоко засевшей психологической травмы.

"Песнь кукушки" (Cuckoo Song) расскажет леденящую историю о двух враждующих сестрах, одна из которых человек, а вторая - монстр. Но им не остается ничего иного, кроме как объединиться, чтобы рассеять чары ужасного заклятья, изменившего их жизни к худшему, и уврачевать горе, обрушившееся на семью.

Фото: youtube.com
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"Неполный код" (Half Bad). Шестнадцатилетний Натан является незаконнорожденным сыном самого страшного колдуна, за которым пристально следят окружающие, стремящиеся как можно раньше выявить те же разрушительные поползновения, что наблюдались в свое время у отца. Напряжение растет - и Натан переживает полное смешение понятий о хорошем и плохом. Восьмисерийный сериал позиционируется как произведение для подростков, призванное показать борьбу молодого человека за выживание, попутно стремящегося бросить вызов судьбе и представлениям других людей о себе самом. Одним из продюсеров станет Энди Серкис.

"Локвуд и компания" (Lockwood & Co). Сериал основан на приключенческих романах Джонатана Страуда при участии сценариста, режиссера и актера Джо Корниша ("Большая возня", "Приключения Тинтина: Тайна единорога", "Человек-муравей", "Типа крутые легавые"). Главными героями станут юные охотники за привидениями, которые вступают в опасную схватку с опасными сущностями. В мире, где все подчинено жажде наживы, среди агентств по борьбе с паранормальной преступностью, созданных взрослыми, пробивается крошечный стартап, созданный двумя подростками и одной крайне одаренной юной особой. Им предстоит раскрыть тайну, которая изменит ход исторического развития.

"Человек против пчелы" (Man vs Bee). Похоже, наиболее интересный проект из десяти эпизодов. Главный герой (Роуэн Аткинсон) живет в роскошном особняке и ведет войну. С пчелой. Вопрос только в том, кто выйдет победителем из этой схватки.

Фото: youtube.com/ Netflix
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"Красная зона" (Red Zone). Комедия о футболе и околофутбольных страстях в режиссерской трактовке Сэма Мендеса ("Пустая корона", "Страшные сказки" , "Британия", "1917"). Этим видом спорта интересуются отнюдь не только бескорыстные болельщики, а профессионально занимаются им отнюдь не только преданные своей профессии и команде игроки. Это среда, в которой все дружат, строят семьи, но настоящих друзей нет, а домочадцы готовы растерзать друг друга каждые полгода.

"Семь смертей Эвелины Хардкасл" (The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle). Триллер, основанный на одноименном романе Стюарта Тёртона. События картины заставят зрителей поломать голову - каким образом главный герой может раскрыть убийство в наследницы поместья богатой семьи Хардкасл, Эвелины, если ему каждый раз приходится просыпаться в чужом теле.

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