Появился трейлер датского триллера Netflix "Равноденствие"

В Сети был опубликован первый трейлер нового триллера Netflix, созданного датскими режиссерами Сёреном Балле ("Обман", "Пути Господни", "Дождь") Мадсом Маттисеном ("Дэннис", "Крепыш", "Топ-модель").

В нем рассказывается о событиях двадцатилетней давности, произошедших в ходе традиционно бурного отмечания датскими выпускниками окончания гимназии.

Группа одноклассников, среди которых была девушка по имени Ида, таинственным образом исчезают, отправившись отдохнуть на природу. Во время подготовки к походу младшую сестру Иды, Астрид, не покидает плохое предчувствие, ей снятся кошмары и повсюду мерещится нечто потустороннее.

Из этого путешествия Ида так и не вернулась, ее объявили пропавшей без вести, а само дело вскоре закрыли. Повзрослевшая Астрид решила докопаться до истины - а картина событий, которую ей удается методично собрать по крупицам, поистине чудовищна.

Сериал выйдет стриминговом сервисе Netflix 30 декабря и станет первым из целой плеяды датских проектов с международным и американским финансовым участием, анонсированных некоторое время назад.

В "Равноденствии" Даница Чурчич ("Мост", "Через воды", Ларс Брюгманн ("Мост", "Правительство", "Рыцари справедливости") и другие.