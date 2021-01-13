Белорусский "Зубренок" собирает своих поклонников

На три недели станет гостеприимный "Зубренок", расположенный почти в ста километрах от белорусской столицы на озере Нарочь, академической школой для учеников и площадкой для оздоровления детей нескольких профильных смен, информирует в среду, 13 января, БЕЛТА.

В окружении седых берез и сосен в этом популярном образовательно-оздоровительном центре юные краеведы, в частности, уже начали заниматься в этнографических, фольклорных и краеведческих кружках. А участниками смены "Открытый мир" стали активисты волонтерского движения и образовательных программ ЮНИСЕФ.

Для сотен тысяч подростков, о чем уже рассказывал своим читателям "СОЮЗ", за истекшие годы юношеский центр стал не просто столицей счастливого детства, а штабом многих интересных дел и начинаний. Вот, например, участники смены "Мудры запавет продкаў" познакомятся на этот раз с достижениями материальной и духовной культуры белорусов, изучат особенности национальной кухни и народного костюма, даже принципы построения дома XIX века.

Кроме того, мальчишки и девчонки узнают о специфике фольклорных и литературных произведений, составляющих духовное наследие своего народа. А вот "Открытый мир", по мнению организаторов проекта, - это инклюзивная смена, содержание которой "ориентировано на формирование толерантных, конструктивных взаимоотношений между ребятами разных категорий, а также на их насыщенное всестороннее развитие и отдых".

Зимние проекты, уточняет агентство, включают в себя и онлайн-встречи с психологами и специалистами инклюзивного образования, факультативные занятия "Уроки толерантности", занятия в объединении по интересам "Дорогою добра".

Предстоят в январские дни и презентации отрядов "Наука жить вместе", конкурс музыкальных постановок "Мы разные, но мы едины", кинолекторий "Особые таланты", конкурс видеороликов "Рука помощи". А центральным мероприятием смены станет конкурс-презентация стендовых докладов "Жизнь без границ", во время которой участники смены представят информацию о том, как, несмотря на физические ограничения, ребята способны проявить себя в различных направлениях, как творческой, так и спортивной деятельности.

Кстати, поклонники литературы, которых объединяет смена "Юные книголюбы покоряют "Зубренок", на факультативных занятиях сделают шаг навстречу своему будущему, познакомятся с историей возникновения и развития книги и библиотеки, изучат структуру и справочный аппарат книги, литературу народов мира, жанры периодики, рациональные приемы работы с книгой. Ребята смогут, утверждает агентство, проявить себя и в творческих "дуэлях": конкурсе "Книга в кадре", косплей-шоу "По мотивам известной истории", литературном мультипарке и проектах "Книга дня" и "Сказка в коробке". А еще у них впереди онлайн-дискуссия с представителями Союза писателей Беларуси.

"Участие в первых учебных сменах подарит юным жителям республики множество творческих конкурсов, игровых и шоу программ, спортивных соревнований, иных сезонных мероприятий, проведение которых реализуются с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации", - заверили руководители "Зубренка".